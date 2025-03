Brigitte Bardot distrutta dalla morte di Alain Delon: “Non ho più nessuno, sono sola”

Fonte: IPA Brigitte Bardot oggi

Da sempre riservata e discreta dopo il suo addio alle scene negli anni Settanta, Brigitte Bardot ha fatto uno strappo alla regola per parlare della sua solitaria quotidianità. L’attrice, modella, cantante e attivista francese non ha nascosto il grande dolore che ha provato per la morte dell’amico Alain Delon. Ma anche la scomparsa dell’adorato cane E.T. ha lasciato un vuoto profondo nella donna, che lo scorso settembre ha spento le 90 candeline.

Come sta oggi Brigitte Bardot

“Non si supera mai la morte di un amico. Sono molto, molto triste. Mi manca terribilmente. Eravamo sulla stessa lunghezza d’onda”, queste le parole di Brigitte Bardot al telefono, in un’intervista rilasciata al francese Bfmtv, ricordando Alain Delon, scomparso lo scorso agosto a causa di un linfoma. I due si sono amati negli anni Sessanta, una passione breve ma intensa e dopo la rottura il loro sentimento si è trasformato in una solida e profonda amicizia che li ha legati per tutta la vita.

Brigitte ha ammesso di pensare molto all’attore scomparso, con il quale ha sempre condiviso molto. “Non ho più nessuno. Se ne sono andati tutti”, ha detto per poi aggiungere: “Ho cancellato gran parte della popolazione umana che mi disgustava così tanto. Ho paura di ciò che sta diventando l’umanità”.

Negli ultimi decenni Bardot e Delon si erano trovati spesso allineati su molte posizioni che riguardavano la sfera pubblica e politica. Più volte i due, in uscite pubbliche, avevano infatti mostrato inclinazioni favorevoli per le posizioni dell’estrema destra, di Jean Marie Le Pen prima e della figlia, Marine, poi.

Per questo motivo sono stati entrambi oggetto di critiche ed hanno diviso l’opinione pubblica nei confronti di due simboli indiscussi del cinema e della cultura francese nel mondo. A legarli, inoltre, l’amore per gli animali.

E nonostante l’avanzare dell’età e la mortedi Delon, Brigitte Bardot continua la sua lotta per l’abolizione della caccia: “Ho un temperamento focoso! È dura buttarmi giù. Dalle 13:00 alle 18:00 lavoro per la mia fondazione, leggo la mia posta e faccio cose importanti che riguardano gli animali. Non potrei mai essere felice, con questi animali che vengono uccisi, massacrati, sgozzati e usati come cavie”.

Brigitte Bardot non guida più

Brigitte Bardot ha inoltre rivelato di non guidare più da quando ha dovuto dire addio al suo adorato cagnolino E.T.: “Ho smesso di guidare da quando il mio cane, E.T., è morto il 20 aprile dell’anno scorso. Guidavo sempre con lui accanto a me, ho smesso di guidare perché ero completamente sola in macchina”.

Dal 1958 Brigitte Bardot vive a Saint Tropez e ama ascoltare musica classica e leggere. Due passioni molto importanti, che riempiono le sue giornate, oltre all’impegno per i diritti degli animali che ormai porta avanti da tempo con la sua fondazione.

“Adoro Christian Signol, Bernard Clavel. Ci sono romanzi italiani tradotti in francese che sono fantastici”, ha confidato. E la morte? “Non ci penso molto. Ma è vero che mi ha accompagnato per tutta la vita. Al contrario. La vita oggi fa sembrare la morte qualcosa di straordinario”, ha risposto.

Brigitte Bardot ha sporadici rapporti con il figlio Nicolas Charrier e le sue due nipoti e tre bisnipoti che vivono in Norvegia e non parlano neppure una parola di francese.