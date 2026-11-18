Il tenore Brian Jagde è il nuovo discusso Otello alla Scala di Milano. Un personaggio iconico, che sente affine alla luce del suo passato e delle sue fragilità

Getty Images Il tenore Brian Jagde

Non più il condottiero dal volto dipinto di nero, ma “un uomo bianco, fragile, malato di solitudine”. Il tenore Brian Jagde dà voce e corpo alla nuova lettura dell’Otello di Verdi, firmata da Damiano Michieletto, che il prossimo 7 dicembre apre la stagione del Teatro alla Scala di Milano. Un personaggio complesso, in cui il tenore statunitense ha confidato di riconoscere le ferite del proprio passato.

La carriera e la svolta da tenore

Classe 1979, Brian Jagde è nato a Long Island, New York, e il suo è stato un percorso tutt’altro che scontato. Figlio di una chef, prima di laurearsi al Purchase College Conservatory of Music aveva studiato informatica ed economia, mantenendosi come cameriere.

Il suo passato è segnato da momenti difficili, soprattutto dal rapporto conflittuale con un padre violento: “Vengo da una famiglia povera (…) con un padre che mi trattava malissimo, tanto che a lungo ho pensato di non meritare né amore né amicizia – ha confidato al Corriere della Sera -. La musica per me era solo il rock, Santana, i Grateful Dead. L’ultima cosa che potevo immaginare era di diventare un cantante lirico. Eppure, è successo. Un’audizione scolastica mi ha aperto una strada inattesa. L’opera, e una terapia psicanalitica, mi hanno ridato fiducia in me stesso”.

Per otto anni ha cantato come baritono, finché intorno al 2008 Michael Paul non riconobbe in lui un tenore lirico-spinto. Da lì la scalata: i programmi della San Francisco Opera, il secondo premio e il Birgit Nilsson Prize a Operalia nel 2012, fino alla vittoria alla Loren L. Zachary Competition nel 2014.

Nei panni di personaggi come Calaf, Cavaradossi, Radamès e Lohengrin, Jagde ha calcato i più prestigiosi palcoscenici di tutto il mondo, esibendosi anche alla Royal Opera House di Londra e alla Met Opera a Broadway. Alla Scala è di casa: dopo Cavalleria rusticana nel 2024, nello stesso anno ha inaugurato la stagione con La forza del destino accanto alla soprano Anna Netrebko, in sostituzione di Jonas Kaufmann.

Il discusso Otello “bianco” alla Scala

Il 7 dicembre è il grande giorno della prima alla Scala di Milano, dove torna nei panni di Otello. L’opera di Verdi va in scena nella versione di Damiano Micheletto e, già settimane prima del debutto, ha acceso il dibattito: perché il protagonista, che nell’opera di Shakespeare è nero, diventa “bianco”?

La rinuncia al cerone nero, già adottata al Met nel 2015, ha diviso gli appassionati: c’è chi vi legge il superamento di uno stereotipo e chi teme l’effetto contrario. Michieletto ha definito il suo Otello a Repubblica “un uomo bianco, fragile, malato di solitudine”, in cui Jagde si riconosce: “Sotto la corazza del guerriero si nasconde un uomo fragile, che torna dalla guerra stanco, segnato nel profondo, consapevole dei tanti orrori visti o provocati”.

E sul discusso colore della pelle: “La blackface è inimmaginabile oggi. Negli Stati Uniti ma non solo, nessuno tinge più il viso dei cantanti per dare connotati di una etnia che non sappiamo neanche quale fosse. Forse nordafricana, il che lascia un ampio margine su quanto scura fosse la sua pelle. L’alterità di Otello è qualcosa di più sottile, riguarda un’identità precaria che mi appartiene”.

La vita privata al fianco di Jenna Wolf

Brian Jagde è sposato con la publicity manager Jenna Wolf, co-fondatrice di Opera for Peace, un’organizzazione no-profit “che dà potere a straordinari talenti dell’opera provenienti da sei continenti”. Molti di questi provengono da contesti svantaggiati ed è proprio per loro che è stato pensato il progetto: aiutarli “affinché diventino artisti di livello mondiale, modelli di riferimento e leader”.

Marito e moglie impegnati nel futuro dell’opera, dunque, ma uniti anche dall’amore per il piccolo Kyllion Brian, il loro primo figlio nato nel dicembre 2024: “Non c’è niente che desiderassi di più nella vita che diventare papà”, ha dichiarato.