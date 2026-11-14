Umberto Gaudino, chi è e con chi è fidanzato il ballerino di Amici

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IPA Umberto Gaudino

Il grande pubblico conosce Umberto Gaudino soprattutto per la sua partecipazione ad Amici, il programma condotto da Maria De Filippi di cui è stato concorrente e oggi è professionista. L’inizio della sua carriera però risale a ben prima della partecipazione al talent: specializzato nelle danze latino americane, ha alle spalle una lunga esperienza agonistica, con importanti risultati raggiunti anche a livello internazionale. La sua storia è quella di un artista che ha iniziato a danzare da bambino, ha collezionato importanti riconoscimenti e ha saputo rimettersi in gioco anche dopo aver raggiunto traguardi significativi.

Umberto Gaudino l’infanzia e gli esordi nella danza

Umberto Gaudino è nato il 18 aprile 1990 a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli. La danza è entrata nella sua vita quando aveva appena cinque anni, grazie alla sorella maggiore, che frequentava una scuola di ballo. Accompagnandola alle lezioni, il piccolo Umberto ha iniziato a familiarizzare con questo mondo e ha attirato l’attenzione di un’insegnante, che ha intuito le sue capacità e lo ha incoraggiato a provare.

Da quel momento la passione si è trasformata progressivamente in un impegno sempre più serio, fino a diventare la sua professione. Il sostegno della famiglia è stato determinante durante il suo percorso, sia negli anni della formazione che in quelli delle prime competizioni.

La carriera come ballerino

I primi importanti risultati arrivano quando è ancora adolescente. A sedici anni Umberto Gaudino entra nella Nazionale italiana di danza sportiva e partecipa a numerose competizioni nazionali e internazionali. A 18 anni è in finale nel campionato mondiale e in quello europeo, mentre l’anno successivo conquista il primo posto al Campionato Italiano nella categoria 19/34 anni. Negli anni successivi ottiene ben sei titoli consecutivi di campione nazionale in Danimarca, dove gareggia in coppia con Louise Heise con cui faceva coppia in pista e nella vita.

La televisione arriva presto per lui, e la strada non è quella che si potrebbe pensare come più scontata. Il debutto in tv è nel 2006 quando partecipa a Ballando con le Stelle in qualità di maestro di Martina Pinto, con la quale raggiunge il quarto posto. Nel 2011 torna nel programma di Rai 1, questa volta in coppia con Sara Santostasi, con cui si classifica secondo.

Solo dopo essere stato tra i protagonisti dello show di Rai1, nel 2019 prende la decisione di partecipare ad Amici. A 28 anni, con un curriculum già ricco di riconoscimenti, Gaudino accetta di mettersi nuovamente alla prova come allievo, confrontandosi con concorrenti più giovani e con stili di danza differenti da quelli ai quali era abituato. Arriva alla fase finale, ma si classifica al sesto posto. L’eliminazione però non segna la fine della sua esperienza nella scuola: Maria De Filippi gli propone di entrare nel gruppo dei ballerini professionisti, e questo ruolo lo ricopre ancora oggi.

La vita privata: con chi è fidanzato?

Sul fronte della vita sentimentale, Umberto Gaudino ha avuto una lunghissima relazione con Louise Heise, ballerina danese che per molti anni è stata anche la sua partner nelle competizioni internazionali. I due hanno condiviso circa tredici anni di vita insieme, oltre a numerose esperienze professionali. Ma nel 2019 hanno deciso di proseguire lungo strade diverse: “Abbiamo scelto di separarci come coppia… Siamo solo due migliori amici che si sono resi conto che è tempo di prendere un po’ di spazio per realizzare i nostri sogni e vivere la vita in modo più appagante possibile” hanno scritto sui social per annunciarlo. Da allora, il ballerino ha preferito mantenere una maggiore riservatezza sulle questioni sentimentali.

Negli anni successivi si è parlato anche di un possibile avvicinamento a Martina Miliddi, ex allieva di Amici e oggi nel cast di Affari Tuoi. Alcuni scambi di battute sui social hanno alimentato le indiscrezioni su un presunto flirt, ma non è mai arrivata una conferma da parte dei diretti interessati.