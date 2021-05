Fiori, colori e fantasia per Camomilla Milano

editato in: da

La gioia della riscoperta delle cose semplici, della positività, dei colori e dei profumi dei fiori per Camomilla Milano che ci porta a vivere la bella stagione senza rinunciare alla femminilità, un Girl Power che passa dai colori, dalle stampe e dal mood ultra-romantico!

Una collezione completa per una donna che ama giocare con la sua immagine, perché la moda è soprattutto divertimento.

Ancora di più nella bella stagione!

Una positività dirompente che inonda anche le vetrine del brand con i colori dei fiori, di tutti i tipi.

L’estate di Camomilla Milano riserva infatti tante sorprese all’insegna della philosophy del brand: “Effetto buonumore”. Perché sorridere strizzando l’occhio al proprio look è il segreto per creare, con ironia, uno stile unico.

Per farlo basta lasciarsi contagiare dalla collezione PE 21 che presenta borse ispirate alla “color therapy” e caratterizzate da simbologie floreali e forme modaiole, coccole ed emozioni.

Largo a fiocchi, nappine, applicazioni preziose per un mix pratico e glamour.

La linea di borse di Camomilla Milano per la stagione calda spazia tra modelli da mare come la borsa in paglia e borse utility, modelli smart, maxi borsoni da viaggio, valigie iper-colorate, piccole pochette, shopper e borselli, senza dimenticare i modelli a mano, le It bag e gli zaini.

I must: fiocchi e fiori, sempre presenti, mai banali. I fiori ispirano le forme e i materiali, intrecciandosi con il gusto contemporaneo e uno stile senza tempo che fanno di Camomilla Milano una griffe amatissima dalle donne di ogni età. Fiocchi di diverse dimensioni giocano sul contrasto dei colori.

La collezione coniuga alla perfezione glam e praticità, come nel caso delle 3WayBags della linea A-Cristal: meravigliose borse trasformabili che diventano sporty, pochette o tracolline a seconda delle occasioni.

Impossibile, poi, non lasciarsi conquistare dal romanticismo bucolico della linea Amalia e da quello delle borse e degli zaini della Aline così come è impossibile resistere allo stile sporty*-*glam delle chicchissime sacche della linea Ashlie.

E per essere sempre al top anche in spiaggia Camomilla Milano propone una collezione all’insegna dei grandi classici di stagione: fiori, colori, righe, trasparenze, pailletes e applicazioni preziose.

É l’Australia del surf, delle spiagge selvagge e incontaminate ad ispirare la linea mare che trasmette voglia di libertà ed evasione.

L’estate porta con sé voglia di leggerezza anche negli accessori.

Il cappello, fresco e chic nei dettagli, diventa un alleato prezioso per le giornate di shopping o nelle occasioni formali.

Completano la spring-summer collection le ciabattine con pietre applicate, le sliders e le flip flop più giocose declinate in colori vitaminici e con fiori e decorazioni applicate.