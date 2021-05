Come abbinare la gonna lunga a fiori: idee di look

editato in: da

La gonna a fiori è un capo fresco e leggero, che fa subito primavera! Vediamo insieme qualche idea per indossarla con stile scongiurando l’effetto vecchia zia.

Come abbinare la gonna lunga a fiori: con colori forti

Per rendere la gonna davvero grintosa, abbinatela a colori forti, proprio in versione colour block. Riprendete quelli della fantasia e usateli su capi in tinta unita, come il top, o la camicia, il blazer o anche gli accessori: borse, occhiali &co.

Come abbinare la gonna lunga a fiori: con il denim

Con un tocco di denim non sbagliate mai! Il jeans sdrammatizza qualunque look, anche quelli più difficili: provate con una giacca denim sopra ad una t-shirt bianca, oppure con una camicia in jeans e completate il look con scarpe in colore a contrasto oppure con un paio di sneakers bianche: non sbagliate mai!

Come abbinare la gonna lunga a fiori: con la t-shirt

Forse questo è il look che preferisco, il più facile e portabile. La t-shirt bianca è un capo passe partout che funziona benissimo su un capo ricco come una gonna a fiori, perchè lo rende immediatamente easy e portabile in contesti casual. Se volete essere super chic, accessoriate il tutto con una borsa vintage e sarete perfette!

Come abbinare la gonna lunga a fiori: con il nero

Se preferite non strafare con i colori, allora il nero per voi andrà benissimo. Soprattutto se il fondo della gonna è scuro, potete tranquillamente scegliere una blusa nera, magari dal taglio particolare. Il mio suggerimento, dal momento che la gonna è già ricca di suo, è quello di evitare altri capi importanti e di preferire accessori puliti e in tinta unita. Se però siete delle vere fashion victim e il mix and match non vi spaventa, allora potete osare anche con scarpe e borsa!