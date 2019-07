Bradley Cooper e Lady Gaga vivono insieme a New York

editato in: da

La notizia bomba è stata lanciata da In Touch Weekly, rivista di gossip statunitense. Secondo il tabloid Bradley Cooper e Lady Gaga vivrebbero insieme a New York, nella casa del regista attore. Dopo l’addio a Irina, dopo che per mesi si erano rincorsi illazioni rumors, nonostante le smentite della cantante, arriverebbe la conferma della loro relazione.

In Touch piazza infatti in copertina Bradley Cooper e lady Germanotta e titola: “Gaga ha traslocato”. Specificando poi: “Bradley ha reso tutto ufficiale”.

Se è vero che tre indizi fanno una prova, ci sarebbero tutti: 1. Lady Gaga e Bradley Cooper sono stati avvistati insieme a New York nei giorni scorsi 2. Circolano delle foto che immortalano un trasloco in corso a casa di lui 3. Aggiungiamoci le foto dello scorso giugno, quelle in cui si vedevano i due scendere le scale di quella stessa abitazione, e il gioco, anzi, la coppia è praticamente fatta.