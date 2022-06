“Credo che la gioia sia una scoperta recente”. Brad Pitt svela di aver sofferto di depressione

Brad Pitt compie 58 anni: bellezza e talento in 20 film cult

Cosa c’è dietro le luci della ribalta? Dietro il successo e i ruoli indimenticabili? Non sempre ciò che si vede è quello che realmente c’è. Anzi, spesso non è così. Lo si capisce ogni volta che un vip parla della sua sfera privata, ogni volta che una persona famosa e ammirata decide di offrire un pezzo di sé reale.

Così ha fatto Brad Pitt che ha svelato di aver sofferto di depressione e solitudine. Raccontandosi come mai prima d’ora.

Brad Pitt ha sofferto di depressione e solitudine

L’intervista è stata realizzata per GQ, all’attore infatti è stata dedicata la cover di agosto. Lì Brad Pitt si è confidato sulla sua vita restituendo un ritratto sincero e reale dell’uomo dietro l’attore. Un individuo a cui la vita ha dato tanto, ma solo in apparenza, perché dietro le luci della ribalta c’era e c’è ancora tanto altro.

Una leggera depressione e la solitudine, ad esempio. E sembra strano pensare, ma poi forse non così tanto, che un uomo tra i più ammirati al mondo abbia dovuto fare i conti con tutto questo.

Brad Pitt ha raccontato la sua vita, a partire dalle dipendenza da alcol e sigarette. Con il divorzio da Angelina Jolie, datato 2016 ma che li fa ancora battagliare, ha deciso di prendersi cura di sé. E come prima cosa, grazie a un anno e mezzo in un centro di riabilitazione, ha detto addio all’alcol. Mentre nel corso della pandemia ha chiuso con il fumo.

In tutto questo c’era anche il bisogno di prendersi cura della sua salute mentale: “Credo – ha raccontato a GQ – che la gioia sia una scoperta recente. Mi sono sempre mosso con la corrente, alla deriva in un certo senso e verso quella successiva. Credo di aver passato anni con una leggera depressione e solo dopo averci fatto i conti, cercando di accettare tutti gli aspetti di me stesso, il bello e il brutto, che sono stato in grado di catturare quei momenti di gioia”.

E poi quella solitudine che lo ha accompagnato per lungo tempo. E che combatte, anche, attraverso l’arte prodotta e consumata.

Brad Pitt, il futuro della sua carriera

La lunga intervista che il divo di Hollywood ha rilasciato a GQ, è stata l’occasione per parlare anche di carriera. A metà luglio uscirà con Bullet Train, pellicola nella quale interpreta Ladybug.

Ma Brad Pitt sente di essere arrivato a un punto importante della sua vita, che richiede una riflessione sul suo futuro: “Penso di essere arrivato all’ultimo tratto, il semestre o trimestre finale. Cosa racconterà questo capitolo? Come voglio strutturarlo?”, parole che potrebbero far presagire un suo allontanamento dal mondo del cinema.

E non è l’unico ad averci pensato. Proprio in questi giorni c’è chi ha tradotto in azione quella che era solo un’idea. Sandra Bullock, un’altra star del mondo del cinema, ha confessato: “Sono tanto esaurita, tanto stanca e non sono più in grado di prendere decisioni sagge”. E così la decisione di ritirarsi, per un tempo che non ha ancora definito e per dedicarsi alla sua famiglia.

I figli di Brad Pitt però sono grandi, le ragioni di un suo eventuale ritiro sarebbero diverse, ma anche in lui sembra stare maturando una decisione simile. Certo i progetti in cantiere sono ancora tanti, ma il seme di quell’idea pare aver preso piede dentro di lui.