Bonnie Tyler canta Love, Light and Peace, la canzone inedita a 4 mesi dall’addio

IPA Bonnie Tyler

Il mondo non ha mai smesso di ascoltare la voce graffiante di Bonnie Tyler. La sua morte è stata un duro colpo per i fan e per la famiglia della cantante e, proprio grazie al marito Robert Sullivan, questo Natale il mondo potrà godere di un brano inedito che la cantante aveva registrato prima di morire: si intitola Love, Light and Peace, un augurio di “amore, luce e pace”.

La canzone natalizia di Bonnie Tyler

In uscita venerdì 13 novembre, Love, Light and Peace è l’ultimo lavoro in studio di registrazione di Bonnie Tyler. Una canzone che richiama la tradizione natalizia tra campanelli e cori, con messaggio di autentica serenità.

A fine brano, si sente la voce della cantante pronunciare spontaneamente un saluto – “To all, goodnight” (“A tutti, buonanotte”) -, una frase improvvisata al microfono che, dopo la sua morte, diventa simbolicamente un addio sussurrato a chi l’ha sempre seguita e apprezzata.

A firmare e produrre il pezzo sono Terry Britten, recentemente introdotto nella Songwriters Hall of Fame, e lo storico collaboratore della Tyler, David Mackay. Una collaborazione che segna la chiusura di un cerchio perfetto: Britten fu il chitarrista del primo album dell’artista nel 1977, The World Starts Tonight, ricongiungendosi con lei quasi 50 anni dopo per la questa sua ultima registrazione.

Love, Light and Peace arriva in un momento molto particolare. Proprio in questo periodo, Bonnie Tyler avrebbe dovuto calcare i palcoscenici del suo Jubilee Tour, organizzato per celebrare 50 anni di successi discografici a partire dal singolo Lost in France del 1976.

Le parole del marito Robert Sullivan

Distrutto dal dolore, Robert Sullivan ha rilasciato alcune dichiarazioni. Suo compagno di vita per oltre 53 anni di matrimonio, ha ripercorso i mesi successivi alla scomparsa della moglie, definendoli un periodo straziante e ammettendo di sentire la sua mancanza ogni giorno.

“È stato un anno straziante e mi manca ogni singolo giorno. Gaynor [questo il suo vero nome, ndr] non ha mai smesso di lavorare. Amava cantare, amava i suoi fan e ha riversato tutta se stessa in queste canzoni. L’unico periodo di pausa che ha avuto è stato durante il COVID, e anche allora era sempre su Zoom a fare interviste. Tra un concerto e l’altro passava dallo studio di David Mackay per lavorare a tutte queste nuove canzoni. So che avrebbe voluto che la gente le ascoltasse e sono così orgoglioso di tutto ciò che ci ha lasciato”.

Tagliati i ponti con le Major discografiche, Bonnie Tyler aveva intrapreso un cammino di autoproduzione indipendente con i singoli Yes I Can e Only Love, uscito in primavera poco prima di affrontare i problemi di salute che l’avrebbero portata alla morte.