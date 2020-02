Bianca Guaccero non convince più: la vittoria della De Filippi è schiacciante

editato in: da

Niente da fare per Bianca Guaccero che nella sfida del sabato sera è stata battuta nuovamente da C’è Posta per Te. Una vittoria schiacciante quella della De Filippi, che ha portato a casa quasi il doppio dei telespettatori. Una storia da cantare, il programma condotto dall’attrice in coppia con Enrico Ruggeri, non convince più e a trionfare è la concorrenza.

Dopo un esordio di successo, la Rai aveva deciso di riconfermare nuove puntate dello show pronto a sfidare Maria De Filippi, ma nella guerra degli ascolti a vincere è stata C’è Posta Per Te. Mentre la conduttrice di Detto Fatto ha ospitato Bugo, reduce dalla lite a Sanremo 2020 con Morgan, la moglie di Costanzo ha scelto di portare nei suoi studi i giudici di Tu Sì Que Vales ed Emma Marrone.

La cantante salentina è legatissima alla presentatrice dai tempi di Amici e ha emozionato tutti con il suo racconto della malattia e la sorpresa per una ragazza. Storie forti e sentimenti hanno permesso alla De Filippi di vincere la guerra degli ascolti tv. C’è Posta per Te ha sfiorato infatti quasi il 30% di share, doppiando gli ascolti di Una storia da cantare che ha registrato 2.810.000 spettatori pari al 14.6% di share.

I numeri di Maria (5.488.000 telespettatori pari al 29.3% di share) confermano la forza dello show di Canale Cinque. Bianca Guaccero invece non sembra convincere più il pubblico, nonostante ospiti interessanti, come Bugo, e l’evidente bravura della presentatrice che si è anche commossa durante un’esibizione. Un vero peccato visto che la prima edizione della trasmissione aveva dato ottimi risultati che però non sono stati confermati.

Talentuosa ed eclettica, la Guaccero da tempo è alle prese con problemi legati agli ascolti. A preoccuparla Detto Fatto, lo show in cui ha sostituito Caterina Balivo e dove, dopo numerosi cambiamenti nel cast (fra cui l’addio di Giovanni Ciacci), si è registrato un forte calo di share.