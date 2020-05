Bianca Guaccero, la foto d’annata sul lungomare incanta Instagram

editato in: da

Bianca Guaccero – che, come rivelato da TvBlog, sarebbe stata confermata da Viale Mazzini alla conduzione di Detto Fatto anche per la prossima stagione – ha pubblicato su Instagram una foto d’annata che ha incantato tutti. Lo scatto ritrae la conduttrice giovanissima nella sua Puglia, per la precisione sul lungomare di Giovinazzo.

Seduta e con la schiena appoggiata a una barca dai colori sgargianti in quel momento in secca, la Guaccero, che all’epoca aveva 14 anni, appare con lo sguardo intenso e gli inconfondibili capelli corvini sciolti che le accarezzano le spalle. La foto, che risale alla metà degli anni ’90, è stata accolta con tantissimi like e commenti.

C’è chi ha riconosciuto subito la località – situata a poco più di 10 km da Bitonto, centro urbano del barese e città natale della conduttrice Rai – e chi, invece, ha notato la maglia indossata da Bianca, capo di un brand amatissimo da chi ha vissuto l’adolescenza negli ultimi anni del secondo millennio.

Non sono mancati i commenti dei follower che hanno fatto presente come, a un’età in cui molte ragazze non hanno ancora visto la loro bellezza sbocciare, la Guaccero fosse già a dir poco affascinante. Questa immagine, i cui colori e dettagli sono tipici delle città marittime del Sud Italia, a una follower della conduttrice ha richiamato alla mente la serie televisiva Capri, sitcom andata in onda per tre stagioni a partire dal 2006 e nella quale Bianca Guaccero vestiva i panni di Carolina Scapece.

Tra complimenti per la bellezza della conduttrice e parole di elogio alla sua Regione di origine, il post è stato un vero successo e un bellissimo modo per omaggiare, con un solo contenuto, gli anni ’90 e la magia della Puglia. Nel frattempo, come sopra specificato, la Guaccero ha all’orizzonte una stagione 2020/2021 che vedrà non solo la conferma della sua trasmissione, ma anche la nascita della versione week end.

Un traguardo senza dubbio importante, che la bella conduttrice bitontina sta attendendo di vivere concretamente regalando ai suoi follower diverse chicche. Oltre a questa foto, è infatti il caso di citare pure il video, risalente alle stagioni passate del programma, di una telefonata in diretta da parte di Raffaella Carrà, i cui complimenti sono stati motivo di profonda emozione per la donna di successo di oggi che, quando il 2000 era ancora una data futura sul calendario, era una ragazza con tanti sogni che stupiva tutta Bitonto con la sua bellezza.