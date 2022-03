Biagio D’Anelli, la replica (delusa) su Instagram a Miriana Trevisan

Biagio D’Anelli non ha perso tempo. Dopo aver ascoltato l’intervista di Miriana Trevisan a Verissimo, l’ex gieffino ha voluto replicare duramente alle parole pronunciate dalla showgirl in trasmissione, che ha dichiarato di aver concluso la liaison amorosa nata all’interno della Casa del GF Vip. Così D’Anelli ha affidato a Instagram uno sfogo amaro sulla vicenda, lasciando trapelare la sua grande delusione.

Biagio D’Anelli, il duro sfogo contro Miriana

Biagio D’Anelli non ha certo gradito le parole di Miriana Trevisan, che, ospite a Verissimo, ha dichiarato di aver interrotto la loro storia d’amore, nata durante l’esperienza al Grande Fratello Vip. Secondo l’opinionista infatti le affermazioni della showgirl sarebbero totalmente discordanti, come ha spiegato nelle storie di Instagram.

La puntata dello show condotto da Silvia Toffanin sarebbe stata registrata giovedì mattina, prima dell’appuntamento serale con la diretta del Grande Fratello Vip, durante la quale l’ex gieffina aveva confessato di volere un confronto da sola con Biagio e di provare ancora un sentimento.

Le affermazioni di Miriana non corrisponderebbero quindi a quanto rivelato nella puntata di Verissimo, in cui la showgirl ha affermato di voler mettere la parola fine alla sua storia con D’Anelli. Poco dopo la messa in onda della puntata l’opinionista ha ribattuto alle dichiarazioni dell’ormai ex compagna, spiegando la situazione e commentando deluso: “I soldi del monopoli sono più veri. Senza parole. Schifo”.

Miriana Trevisan, capitolo chiuso con Biagio

Ospite del salotto di Verissimo, Miriana Trevisan si è confessata senza filtri, parlando appunto della conclusione della sua relazione con Biagio D’Anelli. Una decisione a quanto pare presa senza aver consultato il diretto interessato, data la sua reazione sui social.

Il percorso della Trevisan all’interno della Casa più spiata d’Italia è stato costellato da momenti più e meno burrascosi, e dopo una breve infatuazione per Nicola Pisu, ha trovato proprio in Biagio D’Anelli quello che pensava fosse un porto sicuro. Eppure, quella che sembrava una storia d’amore pronta a mettere radici è sfiorita prima del tempo.

Pare infatti che qualcosa si sia rotto durante i giorni di lontananza fuori dalla Casa, tanto da portare la Trevisan a interrompere ogni rapporto: “Non mi pento di nulla, quando è entrato nella Casa mi ha fatto sorridere, e questo per me è fondamentale. Sono stata molto bene con lui”, ha ammesso la showgirl.

“Piano piano è nata questa storia, lo sentivo molto famiglia e mi sono lasciata andare. Ma non era un’attrazione fisica, era mentale. Quando è uscito, è stato come se mi fosse stato strappato un pezzo, volevo conoscerlo ancora. Ma quando è rientrato l’ho sentito freddo. C’era qualcosa che non andava“, ha spiegato. Una volta uscita anche lei dal reality show, ciò che D’Anelli ha raccontato in tv l’ha profondamente ferita.

“Mi sento tradita. Per me questa storia finisce qui. Io sono una nuova Miriana e non voglio avere un uomo così vicino a me e a mio figlio. Non posso permettermi un uomo non comprensivo. Io in passato ho fatto soffrire mio figlio per una storia. Ora ho una responsabilità troppo grossa, quindi finisce qui”.