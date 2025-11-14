Belen condivide i suoi consigli per una serata passionale: cibo e sexy candle

Da sempre emblema della sensualità, Belen Rodriguez ha voluto condividere pubblicamente i suoi segreti di seduzione tra desideri e riti domestici

Belen Rodriguez pronta ad insegnare l’arte della seduzione… e noi a prendere appunti. Del resto chi meglio di lei, che da oltre un decennio è la più desiderata dagli italiani? Bellissima, sensuale, intraprendente: continua a far sognare uomini di tutte le età. Ma allo stesso tempo è sostenuta anche dalle donne, che l’ammirano e stimano per il suo essere sempre così schietta e mai ipocrita.

I consigli di seduzione di Belen Rodriguez

Belen Rodriguez è tornata a parlare d’amore, desiderio e piccoli riti domestici nel suo programma di Rai Radio2, Matti da legare. Questa volta ha dedicato un monologo a un tema che conosce bene: l’arte di una cena capace di “prendere qualcuno per la gola”, nel senso più completo possibile. E come una vera insegnante in materia ha snocciolato nozioni e consigli.

Per la showgirl argentina, la seduzione non nasce quando si serve il primo piatto, ma molto prima: nell’attenzione, nell’ospitalità, nella cura che riserva a chi varca la sua porta.

“L’ospitalità non è mostrare una casa da catalogo”, ha ribadito. È esserci davvero. E così cucinare diventa un gesto d’amore: scegliere gli ingredienti pensando ai profumi, alle consistenze, ai desideri dell’altro. La ricetta inizia nella testa, prima ancora dei fornelli.

“Cucinare per qualcuno è un pensiero che hai avuto per l’altro. Cioè, vuol dire anche pensare ai profumi dell’ingrediente che tu stai mettendo nella ricetta che possono piacere al palato dell’altra persona. – ha rivelato l’ex moglie di Stefano De Martino – Così ad esempio, non lo so, se prendi la padella e te ne cade un pochino sulla spalla lui lecca questa spalla…se vogliamo fare una cosa sexy”.

Poi c’è la scenografia, che per Belen passa dai dettagli: musica soffusa e, soprattutto, candele. Tante. Non quelle decorative, però. Lei parla delle sexy candle, ovvero candele che si sciolgono in olio caldo per massaggi.

“Una tips incredibilissima, come dice mia figlia”, ha scherzato. “I fanatici della cera lo fanno anche quando non hanno quella apposita, però mi raccomando, comprate quella giusta, mettete un bel po’ di queste candele e fate una sorpresa”, ha consigliato la 41enne.

Il look giusto per sedurre a tavola secondo Belen

Altro consiglio importantissimo secondo Belen Rodriguez è il grembiulino indossato senza nulla sotto, con i tacchi. Un’immagine decisamente potente, che è già cinematografica. Ma la showgirl ha messo tutti in guardia: sedurre sì, scottarsi no. Meglio muoversi con grazia, non correre in cucina, non precipitarsi a servire.

“Io direi non correte a tavola perché potreste inciampare e cadere con il piatto di pasta sopra l’altro e ci si può bruciare e poi è un casino – ha detto divertita – Perché se volete indossare il grembiulino, nuda e con i tacchi, il pericolo esiste”. Perché l’ingrediente più sensuale, alla fine, è la conversazione: le parole, le risate, i racconti che scivolano tra un assaggio e l’altro.

E quando arriva davvero il momento dell’incontro? Non serve una frase poetica. Per Belen è tutta una questione di dettagli imperfetti: una goccia di sugo sulla camicia, una macchia sul grembiule, un gesto spontaneo per pulire, una risata che dura un secondo di più. È lì, secondo lei, che si capisce che ci si può finalmente baciare.

