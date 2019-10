Belen alle Maldive: “Vai a lavorare”, la sua replica è da manuale

editato in: da

Belen e Stefano De Martino: foto romantiche su Instagram

Belen e l’inevitabile invidia social, nuova puntata.

La showgirl, che ama documentare ogni passo della sua vita sui social, lato professionale e privato, passa inevitabilmente sotto il fuoco incrociato di haters e “rosiconi” seriali. Bellissima, innamorata, felice e ricca da potersi permettere vacanze di lusso, yacht personalizzati, tutto ciò che posta diventa spunto per lodi sperticate ma anche e soprattutto critiche al vetriolo.

Vero è che Belen le serve (le occasioni) su un piatto d’argento, pubblicando senza limitazione o pudore la sua bellissima e agiatissima vita. D’altronde lo ha ribadito più volte nelle interviste: quello che oggi è il frutto di sacrifici fatti fin da quando era una giovanissima modella, che ha lasciato casa, famiglia e Paese per cercare la fortuna lontano, facendo tanta gavetta. Oggi, che grazie alla bellezza e al lavoro in tv, è una donna realizzata e “sistemata”, non si vergogna di raccontare la sua fortuna. E a chi le muove critiche, sa rispondere a tono.

Come in quest’ultima occasione, in cui un haters ha commentato una sua foto alle Maldive (è partita con Stefano De Martino per realizzare la nuova campagna della sua linea di costumi “Me Fui” e regalarsi qualche giorno di vacanza con il suo ritrovato amore) scrivendo ““Vai a lavorare”. Pronta la replica di Belù: “Lo faccio da quando avevo 16 anni patatino bello mio”.