Barbara D’Urso presto nonna? Lei racconta la sua versione

Il volto pubblico di Barbara D’Urso è ben noto: stiamo parlando di una delle conduttrici più famose di Mediaset, con una lunga esperienza in show di grande successo. Ben diversa è la situazione sul fronte privato, dal momento che è sempre stata molto riservata. Da qualche tempo si è diffusa la voce che potrebbe presto diventare nonna, e dopo un periodo di silenzio lei stessa ha deciso di intervenire, per raccontare la sua versione dei fatti.

Barbara D’Urso diventa nonna?

Riuscendo da sempre egregiamente a separare la sua vita pubblica da quella privata, Barbara D’Urso ha saputo tenere la sua sfera più intima lontana dalle luci dei riflettori. Ma le indiscrezioni sul suo conto non sono certo mancate: proprio di recente qualcuno ha affermato che presto la conduttrice diventerà nonna (addirittura, alcune voci parlano di una femminuccia in arrivo). Finora, la notizia non ha ricevuto alcuna conferma – né smentita, naturalmente. Sia Barbara che i suoi figli hanno preferito mantenere il silenzio.

La D’Urso ha avuto una lunga relazione con il produttore cinematografico Mauro Berardi, da cui sono nati Gianmauro ed Emanuele (rispettivamente nel 1986 e nel 1989). Entrambi si sono tenuti alla larga dal mondo dello spettacolo: il primogenito ha studiato a lungo ed è diventato medico, mentre suo fratello ha scelto una carriera più legata all’arte, lavorando come fotografo e regista. E questo è pressappoco tutto ciò che sappiamo su di loro, che della riservatezza hanno fatto un vero e proprio baluardo.

Uno dei due è forse in procinto di diventare papà? È questa la domanda alla quale, ormai, Barbara D’Urso non ha potuto più fare a meno di rispondere. In un’intervista a Gente, si è sbottonata solo un pochino, cercando di mantenere intatta la privacy della sua famiglia: “Non so come sia uscita questa notizia. Sono molto riservata, i miei figli pure e continueranno ad esserlo. Ma sono diventata zia di una nipotina e questo sì, lo posso dire, ogni bimbo che nasce è un dono meraviglioso che la vita ci fa”. Le sue parole lasciano un alone di mistero, ma almeno per il momento chiudono la questione.

Barbara D’Urso, la vita privata

Mentre si prepara all’esordio della nuova stagione de La Pupa e il Secchione (che per lei sarà la prima), la D’Urso sta vivendo un momento turbolento nella propria vita privata. La sua relazione con Francesco Zangrillo è giunta al termine, ma la conduttrice non ha alcuna intenzione di lasciarsi andare alle polemiche: “Di corteggiatori ne ho moltissimi, lo ammetto, ma sono single. Non sono loro sbagliati, anzi. Sono io particolare” – ha affermato – “Non so nemmeno io cosa voglio. La parola fidanzato mi pesa un po’, per adesso preferisco essere libera, non rendere conto a nessuno”.

Per ora, Barbara vuole solamente pensare al futuro professionale che le si stende davanti agli occhi: “Questo è un periodo molto movimentato, sono così concentrata sul lavoro che l’attenzione che meriterebbe una coppia per ora non mi manca”. In effetti, l’occasione di condurre La Pupa e il Secchione è arrivata proprio al momento giusto, quando la sua carriera sembrava affrontare una piccola crisi.