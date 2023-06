Barbara D’Urso in pigiama per la serata con Rovazzi ignora le critiche: travolgente

Fonte: IPA Barbara D’Urso, 10 look che hanno fatto la storia (e molto discutere)

Barbara D’Urso è capace di attirare l’attenzione su di sé in ogni occasione. Lo fa ogni giorno in televisione con la sua trasmissione, Pomeriggio Cinque, diventata ormai un cult, e ama ripetersi nelle diverse serate alle quali partecipa. La conduttrice Mediaset è stata infatti ospite di Fabio Rovazzi e Orietta Berti per il lancio del nuovo singolo dell’estate, La Discoteca Italiana, presentandosi al party in pigiama.

Barbara D’Urso in pigiama: le critiche non la fermano

È il capo must have della prossima stagione e, lo sappiamo, Barbara D’Urso è da sempre attentissima alle mode del momento. E, anche stavolta, non ha deluso. La presentatrice di Canale 5 ha infatti scelto di partecipare alla festa in pigiama, rosa, con decori di piume sugli orli che hanno dato un tocco speciale al look che non è rimasto esente da critiche.

Tra i commenti, c’è stato persino chi ha contestato il fatto che abbia deciso di coprire le gambe, scelta che parrebbe non fare mai, mentre altri la attaccano con aggettivi poco carini ed esagerati quali “volgare”, oltre a tantissimi altri. Lei però non sembra curarsi delle critiche e procede per la sua strada, rendendo la serata di Fabio Rovazzi un grande successo. Che sia capace di attirare l’attenzione è davvero innegabile, ma è stata anche capace di lasciare spazio ai protagonisti che sono stati acclamati dai presenti.

La festa è stata grande e, nonostante il tempo che passa velocemente, Barbara D’Urso mostra di avere un’energia invidiabile. Anche ora che è finalmente diventata nonna, come ha sempre desiderato, trova il tempo per prendersi cura di sé e curare un fisico che – a 66 anni – è ancora mozzafiato.

La restaurazione di Pier Silvio Berlusconi e il suo futuro a Mediaset

Non è tempo di pensare al futuro. La conduttrice ha appena concluso la sua bella stagione di Pomeriggio Cinque, rimandando il pubblico a settembre, ma pare che le intenzioni di Pier Silvio Berlusconi stiano per virare in un’altra direzione. L’ad di Mediaset, secondo quanto riportato da Dagospia, starebbe decidendo di adottare una soluzione all’americana, tutta basata sui dati d’ascolto.

Il futuro di Barbara D’Urso a Mediaset non è comunque in bilico, almeno per il momento, ma gli anni a venire saranno di certo molto diversi rispetto al passato. Esclusa la possibilità di un programma di prima serata per lei, che lo avrebbe richiesto, mentre si attende la presentazione dei palinsesti nei quali sarà certamente inserito il nuovo Pomeriggio Cinque, in onda da settembre.

Rimane così in forze all’azienda di Cologno Monzese, mettendo così a tacere le voci che la vedevano in Rai e addirittura parte della nuova giuria di Ballando con le stelle. Si era addirittura parlato di un possibile passaggio a Netflix, eventualità mai concretizzata, mentre prosegue la sua avventura in teatro con la commedia Taxi a due piazze. L’era D’Urso a Canale5 è comunque ridimensionata, anche per volere di lei che in questi anni ha ripreso a coltivare le sue prime passioni – tra le quali il teatro – che ha ripreso proprio grazie al suo minore impegno in televisione.