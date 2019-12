Barbara D’Urso, la Littizzetto la prende in giro e lei reagisce su Instagram

editato in: da

Luciana Littizzetto prende in giro Barbara D’Urso e lei reagisce su Instagram. La comica ormai da qualche giorno continua a punzecchiare la conduttrice che ha deciso di rispondere con grande ironia. In una delle ultime puntate di Che tempo che fa, Luciana ha voluto in studio Andrea Piovan, doppiatore dei servizi di Live – Non è la D’Urso e Domenica Live, diventato ormai una celebrità.

Classe 1963, Andrea Piovan è un noto doppiatore e attore, diventato una star dei social. In passato ha impersonato il pupazzo di Art Attack e ha recitato in film e serie tv di successo, da Vita Smeralda, Occhio a quei due, Vivere e Camera Café.

“Se supero l’esame di Barbara? Quasi sempre – ha confessato di recente a Tv Sorrisi e Canzoni -. Qualche volta mi chiede: ‘Ci metti un po’ più di gioia? Un po’ più di ironia?’. Oppure: ‘Andrea, ma non è che qui hai esagerato un po’?’. Di solito ha ragione, a volte esagero. Me ne accorgo anche dai commenti sui social”.

Nello studio di Fabio Fazio, Andrea Piovan ha scherzato con Luciana Littizzetto, prestando la sua voce per dei finti servizi della D’Urso. “Paranormale: Maria De FIlippi è apparsa alla Madonna e la Madonna le ha detto “Maria, chiudi la busta”, “Spaventoso: unendo tutte le buche stradali di Roma appare la faccia di Virginia Raggi!”, “Notizia shock: Carlo Conti sta sbiadendo. Non andava lavato a 90 gradi!”, “Esclusivo: Mark Caltagirone vince l’Oscar come miglior attore non esistente!”, “Berlusconi shock, la rivelazione a Renzi: io sono tuo padre”: questi alcuni dei titoli che Luciana e l’attore hanno letto di fronte alle telecamere, facendo divertire tutti, compresa la D’Urso.

Qualche giorno dopo infatti la conduttrice ha pubblicato il video di Che tempo che fa su Instagram. “Anche questa domenica il legame tra me e Lucianina è stato fortissimo – ha scritto la presentatrice, mostrando grande ironia -. #laamooooo #noneladurso #choc #scooop #pazzesco #rideresempre #colcuore”.