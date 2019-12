Live, la D’Urso inciampa in tv, ma non cade: “Sopravvivo a tutto”

editato in: da

Barbara D’Urso inciampa in diretta tv durante la trasmissione Live – Non è la D’Urso, ma riesce a non cadere. La conduttrice è stata la protagonista di un episodio molto particolare nel corso dell’ultima puntata del suo show. La trasmissione si è aperta con una tematica: la spettacolarizzazione della politica.

La D’Urso ha posto l’accento sul fascino che il mondo dello spettacolo esercita nei confronti dei politici, invitando in studio alcuni personaggi noti. Fra loro Irene Pivetti, Alba Parietti e Alessandra Mussolini, che hanno parlato del tema dal punto di vista della loro esperienza personale. Durante una discussione però gli ospiti si sono interrotti perché è successo qualcosa di molto particolare.

La telecamera infatti ha inquadrato la D’Urso che si aggrappava al suo sgabello per non scivolare a terra. “Stavo per cadere in una botola – ha detto la conduttrice, visibilmente spaventata -. Ma io sopravvivo a tutto”. Barbara si è poi rimessa a sedere riprendendo le redini della puntata, non prima però di aver realizzato un divertente scambio di battute con Alessandra Mussolini.

L’ospite infatti ha interpretato quanto accaduto come un segno negativo e l’ha immediatamente fatto notare alla conduttrice. “Barbara, gli occhi secchi sono la peggiore cosa” ha detto usando un’espressione napoletana. La D’Urso ha immediatamente risposto all’ex deputata: “Sai come si dice dalle mie parti? Non sputare in cielo che ti ritorna in faccia. Chiunque mi stia nominando, può succedere anche a lui​”.

Di certo Barbara D’Urso ha rischiato di farsi molto male, cadendo in una botola nascosta nello studio di Live. Un abito con piume bianche e tacchi vertiginosi, la conduttrice ha ancora una volta stregato tutti con la sua bellezza e ha dimostrato di sapersela cavare in ogni situazione. Fra gli imprevisti della puntata anche una gaffe della presentatrice che ha confuso Chiara Nasti con Chiara Biasi in riferimento alla polemica scoppiata dopo lo scherzo fatto dalle Iene all’influencer. “Che è successo? – ha detto dopo essersi resa conto dell’errore, fra risate e stupore -. Certo, io ho confuso le due Chiara, quindi è meglio che io cada nella botola”.