Che fine ha fatto Giovanni Muciaccia, star di Art Attack

Che fine ha fatto Giovanni Muciaccia, protagonista di Art Attack? Era la fine degli anni Novanta quando il conduttore arrivò al successo grazie alla trasmissione in cui eseguiva dei lavori manuali, spiegandone l’esecuzione passo dopo passo ai bambini a casa.

Classe 1969, è un attore e doppiatore originario di Foggia. La sua carriera è iniziata grazie al teatro e nel 1992 è sbarcato su Disney Club per condurre alcune trasmissioni per il pubblico dei più piccoli. Ha condotto lo Zecchino D’Oro per diverse edizioni e ha portato in giro per l’Italia, con un progetto itinerante Art Attack.

“Art Attack conquistò il cuore dei bambini e degli adulti – aveva raccontato qualche tempo fa a Radio Cusano -. Mi scrivevano spesso i genitori che mi raccontavano questo momento di condivisione con i figli guardando art attack e facendo qualcosa di quello che mostravamo. Ho fatto delle cose con mio figlio Edoardo ma mi usava come ‘bassa manovalanza’ dove mi faceva fare tutto a me e ho rinunciato. Mia figlia invece ha visto delle puntate in replica ma non è più un appuntamento settimanale come era un tempo”.

Dopo essersi occupato per anni di programmi per bambini, nel 2017 è sbarcato a Sereno Variabile, ma l’anno successivo ha deciso di lasciare lo show per guidare 5 cose da sapere, una trasmissione divulgativa in onda alle 7 del mattino.

Il conduttore è stato vittima di uno scherzo delle Iene. Nic Bello infatti l’ha attirato in una trappola fingendo di essere un artista che realizza calchi delle mani di personaggi famosi. Giovanni Muciaccia ha accettato, ma una volta nello studio dello scultore si è trovato con le mani intrappolate in 30 kg di gesso.

Il conduttore di Art Attack ha mantenuto la calma, almeno sino a quando ha scoperto un piano diabolico dell’artista e la volontà di segregarlo. Dopo momenti di panico e smarrimento, Muciaccia è riuscito a liberarsi e ha scoperto che si trattava di uno scherzo.

Complice delle Iene la moglie Chiara Tribuzio. L’ex modella è famosa per essere arrivata terza a Miss Italia nel 1998. La coppia si è conosciuta dietro le quinte della tv e nel 2009 si è sposata in Polinesia. Un amore vissuto lontano dai riflettori da cui sono nati due figli: Edoardo e Maria Vittoria