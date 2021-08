Barbara D’Urso, il doloroso ricordo della madre nel giorno della scomparsa

editato in: da

Ci sono momenti della vita che segnano profondamente, ci sono ricordi che è impossibile cancellare e ferite che non si rimargineranno mai. Certi lutti cambiano la quotidianità e sono impossibili da elaborare veramente fino in fondo. Lo sa bene Barbara D’Urso, che ha perso la madre quando era solo una bambina.

Ha pochi ricordi della sua mamma, Barbara D’Urso, ma se li tiene ben stretti al cuore. E tra questi ce ne sono alcuni profondamente dolorosi, che mai potranno essere rimossi. Era il 23 agosto del 1968 quando Vera Pentimalli ha lasciato per sempre la sua famiglia, a causa di una malattia che, a quel tempo, era incurabile e che ha combattuto per 4 anni prima di arrendersi all’inevitabile.

Aveva solo 40 anni e la D’Urso era solo una bambina di circa 11 anni, ignara di ciò che le avrebbe riservato la vita. In quei giorni, ha dovuto affrontare qualcosa di estremamente difficile e apprendere la notizia che nessun figlio vorrebbe mai sentire.

“Mamma ci ha lasciato Titti”… E un coltello mi squarcia l’anima, 23 agosto 1968.

Queste la didascalia con cui ha accompagnato una bellissima foto in bianco e nero postata su Instagram. Sono le parole che la conduttrice ha ascoltato quel doloroso giorno, il più triste di tutti per lei. L’immagine pubblicata dalla D’Urso la ritrae, ancora piccolissima, insieme alla madre sorridente ed è forse uno dei pochi ricordi che ha, insieme alla fede della donna da cui non si separa mai.

Dopo la morte della mamma, la vita di Barbara D’Urso è andata avanti. Il padre Rodolfo si è risposato con un’altra donna, Wanda, che per lei è stata come una seconda madre. Il percorso della presentatrice, poi, è noto a tutti: con dedizione si è dedicata alla sua carriera e ai suoi figli, arrivando al cuore di gran parte del pubblico italiano.

Dietro i suoi sorrisi, il suo entusiasmo, la passione per il suo lavoro e la carica che trasmette ogni volta che è in onda, però, c’è sempre il ricordo della madre, che mai l’abbandonerà. E la D’Urso non ne fa mistero: per questo, ha voluto condividere con i suoi sostenitori la parte più intima della sua vita.