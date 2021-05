Barbara D’Urso e Chiara Ferragni, la coincidenza che le unisce

editato in: da

Cosa hanno in comune Barbara D’Urso e Chiara Ferragni? Sono nate lo stesso giorno! Chiara è venuta al mondo il 7 maggio del 1987, mentre Barbara il 7 maggio del 1957. Trent’anni di differenza tra le due: influencer e imprenditrice la prima, conduttrice e attrice molto apprezzata la seconda. Due donne di spettacolo che non hanno solo il giorno del compleanno a unirle, ma anche la caparbietà, la grinta e il desiderio di riuscire in ogni obiettivo.

Come stanno trascorrendo questo giorno molto speciale? Chiara Ferragni ha iniziato già ieri a condividere emozionanti storie sul suo compleanno. Stamattina, però, si è data alla pazza gioia: meravigliosi i messaggi della mamma e delle sorelle, Valentina e Francesca, che la celebrano.

Decisamente, è mamma Marina a scaldare il cuore: “Sembra ieri. L’aria profumava di rose, fuori e dentro di me. Tu eri lì e io non riuscivo a credere al miracolo cui stavo assistendo. Rannicchiata tra le mie braccia, ti osservavo: la mia prima bimba. Rosea come pesca, calda come amore, pura come sempre sarai. Buon compleanno, amore mio!”

Per l’occasione, Chiara è tornata in uno dei suoi posti del cuore, in Toscana: non potevano mancare il marito Fedez e ovviamente i figli, Leone e Vittoria. Appare radiosa negli scatti che ha condiviso ed è più felice che mai, dopo l’arrivo della seconda figlia. Per la famiglia Ferragni-Lucia, è un momento d’oro.

L’attenzione, però, è anche su di lei: che cosa sta facendo Barbara D’Urso in occasione del suo compleanno? Per la conduttrice, sembra giunto il tempo della malinconia: ha caricato uno scatto che la ritrae in uno dei suoi compleanni passati. In effetti, si avverte quasi un’aria di nostalgia, di ricordi nella scelta dei post.

La D’Urso sta facendo i conti con la sua carriera, al momento: possiamo affermare che il suo sia un compleanno amaro, rispetto alla Ferragni, in particolare per la probabile chiusura dei suoi show. Dagospia, infatti, ha lanciato un’indiscrezione: la chiusura di Domenica Live, oltre che di Live – Non è la D’Urso. Barbara potrebbe dunque rimanere solo alla conduzione di Pomeriggio Cinque.

Nelle sue storie, condivide però l’enorme affetto che le stanno riservando i suoi amici e colleghi. “Continuano ad arrivare fiori“, dice la D’Urso su Instagram, intonando Happy Birthday to me. Nonostante tutto, il suo desiderio di andare avanti è evidente: una donna dal carattere deciso e forte, che non si lascerà piegare da nulla. Ha condiviso gli auguri del suo fan club, molto carini e soprattutto graditi da Barbara.

“A noi non serve che tu parli per sentirti fortissimo. Arrivi dentro, devastante con la tua gentilezza e sensibilità. Mentre il resto del mondo si affatica a fare chiasso, a te basta sorridere per fare rumore. Buon compleanno, Barbara!” Un messaggio davvero dolcissimo, che non possiamo fare a meno di condividere.

Barbara non si risparmia, però, e condivide anche delle storie sugli auguri ricevuti durante Domenica Live, un applauso scrosciante dagli addetti ai lavori e dai tecnici. Forse, un segnale chiaro: nonostante le chiusure, Barbara vuole dimostrare che l’amore e l’affetto se li è conquistati con il tempo. Con quella gentilezza e sensibilità che citano le fan.