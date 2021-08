Ballando, il gesto di Oradei per Ornella: ma su Veera resta in silenzio

La prima ad annunciare la gravidanza è stata Veera, che ha pubblicato uno scatto in cui mostra sorridente il pancione insieme al compagno Salvatore Mingoia. "È stato difficile mantenere il segreto. Specialmente per la nonna e la zia Anastasia Kuzmin - ha scritto -. Queste foto sono state fatte settimane fa, quindi sei cresciuto già tanto. Finalmente possiamo condividere con voi questa nostra gioia".

Tantissimi gli auguri da parte dei protagonisti di Ballando con le Stelle. Da Alessandra Tripoli, che è diventata da poco mamma, a Samuel Peron, passando per Tinna Hoffman, Samuel Peron e Samanta Togni, sino ad Anastasia Kuzmin. A spiccare però è stata l'assenza di Stefano Oradei che non ha voluto commentare la lieta notizia. Il ballerino e Veera sono stati legati per moltissimi anni. Una storia d'amore importante, arrivata al capolinea fra indiscrezioni e polemiche.

Nel corso dell'edizione 2019 di Ballando con le Stelle infatti fece discutere la gelosia di Oradei nei confronti della compagna che all'epoca gareggiava in coppia con Dani Osvaldo. Al termine dello show la storia d'amore fra i ballerini finì e Veera iniziò una relazione proprio con l'ex calciatore. Una love story durata pochi mesi e finita nel silenzio, sino all'incontro della Kinnunen con Mingoia, judoka classe 1993.

Pochi giorni dopo l'annuncio di Veera è arrivato quello di Ornella Boccafoschi, anche lei incinta del primo figlio. La protagonista di Ballando con le Stelle ha pubblicato un post su Instagram mostrando delle tenere scarpine da neonato. "Proprio così...fagottino in arrivo!", ha scritto la ballerina, ricevendo tantissimi messaggi di auguri. Fra i commenti anche quello di Stefano Oradei che ha aggiunto tanti cuoricini e la scritta: "Favolosi!". Un modo carino per fare gli auguri alla coppia in attesa dell'arrivo del piccolo. Il ballerino ha invece scelto il silenzio (almeno in pubblico) riguardo la gravidanza dell'ex compagna che sembra aver voltato pagina definitivamente.