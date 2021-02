Veera Kinnunen ha un nuovo fidanzato ed esce allo scoperto su Instagram

editato in: da

San Valentino dei VIP: le foto più belle su Instagram

Nel giorno di San Valentino, i social si tramutano in una sorta di collage amoroso. Molti, infatti, sono coloro che condividono scatti rubati, privati e romantici della propria dolce metà, corredandoli con frasi che esprimono tutta la gratitudine e l’amore provato.

Tra questi, figura anche Veera Kinnunen, la ballerina che vanta oltre dieci titoli nel palmarès e che per cinque volte consecutive si è guadagnata il titolo di campionessa svedese di ballo latino. In Italia è conosciuta soprattutto in quanto ricopre dal 2013 il ruolo di insegnante e ballerina nel celeberrimo programma condotto da Milly Carlucci, Ballando con le stelle.

A sorpresa, la danzatrice ha condiviso su Instagram uno scatto che la ritrae in compagnia del suo nuovo fidanzato, Salvatore Mingoia, presentandolo così ufficialmente. Archiviate, dunque, la storica relazione con Stefano Oradei, e la successiva e breve liaison con Daniel Osvaldo, il volto di Rai Uno sembra aver finalmente ritrovato l’amore e la serenità. Il nuovo fidanzato non appartiene al mondo dello spettacolo ma, da quanto si evince dal suo profilo Instagram, è un judoka e non sembra essere avvezzo ai riflettori. Inoltre, si deduce che sia romano, come riportato dalla descrizione del profilo.

Già qualche mese fa il volto di Milly Carlucci aveva lasciato intendere di aver trovato un nuovo compagno, ma la sua identità è stata celata fino ad oggi, il giorno degli innamorati per eccellenza. Un modo sicuramente originale per festeggiare San Valentino e che ha suscitato le reazioni più affettuose dei suoi follower, entusiasti per l’annuncio.

Gli sguardi che la neo-coppia si scambia nella foto sono decisamente intensi e sprigionano un sincero amore, senza lasciare spazio a interpretazioni varie o malelingue: i due sembrano veramente innamorati. Chissà se Veera presenterà Salvatore in televisione! Sarebbe curioso vederli danzare insieme, magari all’interno del programma di Milly Carlucci.

Si tratta, sicuramente, di una svolta per il volto di Ballando con le stelle. Difatti, dopo la fine della storica relazione con Stefano Oradei, maestro nella medesima trasmissione, e la breve parentesi con Daniel Osvaldo, compagno di ballo nel programma, si era presa del tempo per se stessa, evitando di legarsi ad altri uomini.