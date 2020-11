Rosalinda Celentano e Tinna Hoffmann inseparabili dopo Ballando con le Stelle

editato in: da

Ballando con le Stelle è terminato, ma Rosalinda Celentano e Tinna Hoffmann continuano a essere inseparabili. La figlia di Adriano Celentano e la ballerina hanno creato uno splendido rapporto nello show di Milly Carlucci che continua lontano dalle telecamere. Sensibile e fragile, ma al tempo stesso incredibilmente forte, la terzogenita di Claudia Mori ha conquistato il pubblico con la sua semplicità. L’amicizia con Tinna, grande professionista e donna sensibile, le ha consentito di dare il meglio sulla pista da ballo, sorprendendo la giuria di Ballando e i telespettatori.

Gilles Rocca e Lucrezia Lando hanno vinto l’ultima edizione di Ballando con le Stelle, seguiti da Paolo Conticini e da Alessandra Mussolini, arrivata terza. Nonostante ciò Rosalinda e Tinna hanno ricevuto moltissime critiche positive ed elogi per le loro performance, mai scontate e sempre un passo avanti. Ora che l’avventura nel programma di Milly Carlucci è terminata, le due amiche continuano a ballare insieme. La Hoffmann ha condiviso un video, apparso anche su Tik Tok, in cui scherza con Rosalinda, utilizzando alcuni filtri. La figlia di Adriano Celentano si diverte e posta nelle Stories di Instagram un video in cui balla a distanza, seguita proprio da Tinna, ormai divenuta sua insegnante di danza.

Qualche giorno fa, ospite di Da Noi a Ruota Libera, Rosalinda aveva confessato: “Milly Carlucci me lo chiedeva spesso ed alla fine ho accettato, ma non è stata una cosa pensata, ma dicendo mi butto […] Sono arrivata molto chiusa e Tinna Hoffmann è entrata con amore ed io ho iniziato a lasciarmi andare ad essere meno impostata”.

Ballando con le Stelle ha consentito di creare rapporti fra i concorrenti che si sono rivelati sinceri e forti. Come quello fra Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi, uniti dalle difficoltà vissute nel corso del programma, ma anche quello fra Maykel Fonts e Alessandra Mussolini. Dopo aver scoperto la positività al Covid-19 del ballerino, poco prima della finale, l’ex politica si era lasciata andare alle lacrime. A convincerla a partecipare alla finalissima, in coppia con Samuel Peron, era stato proprio il ballerino, con diversi appelli su Instagram.