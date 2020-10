Ballando con le Stelle, Elisa Isoardi dimagrita grazie alla danza

editato in: da

Ballando con le Stelle ha regalato non solo il sorriso a Elisa Isoardi, ma anche una nuova forma fisica. La conduttrice ha svelato di essere dimagrita grazie alla danza e all’allenamento quotidiano con Raimondo Todaro, suo partner nella trasmissione. Intervistata dal settimanale Gente, l’ex conduttrice della Prova del Cuoco ha rivelato di aver perso quattro chili dall’inizio dello show.

“Giorno dopo giorno, attraverso il ballo, sto prendendo confidenza con il mio corpo – ha confessato la 37enne -. Sto conoscendo le sue potenzialità, la flessuosità, la tenuta dopo ore di allenamento. E, dal tanto che mi alleno, sono anche dimagrita quattro chili!”. La chiamata di Milly Carlucci ha segnato una svolta nella carriera di Elisa che ha iniziato un nuovo percorso televisivo dopo l’addio a La Prova del Cuoco.

Nello show di Rai Uno, una puntata dopo l’altra, la Isoardi ha incantato tutti, dimostrando di essere un’ottima ballerina. Merito anche di Raimondo Todaro, l’insegnante scelto per lei da Milly Carlucci, che ha saputo infonderle coraggio e creare da subito un ottimo feeling. Il ballerino 33enne ha da poco chiuso la sua love story con Francesca Tocca, mamma della figlia Jasmine. Oggi è pronto ad amare di nuovo e in tanti sperano che l’intesa sulla pista da ballo con Elisa Isoardi possa continuare anche nella vita privata. La conduttrice ha vissuto un’intensa storia d’amore con Matteo Salvini (attualmente legato a Francesca Verdini), in seguito ha avuto un breve flirt con Alessandro Di Paolo.

“Ci conosciamo da tempo, perché spesso invitavo lui e altri del cast di Ballando nei programmi che conducevo – ha raccontato Elisa, parlando di Todaro -. Lui è un ragazzo eccezionale, un ottimo maestro ed è anche il tenero papà di una bambina, Jasmine. Tra noi c’è limpida complicità, stima e ci vogliamo bene: vogliamo l’uno il bene dell’altro”.

“Sono single. E serena – ha chiarito la presentatrice che ora vuole dedicarsi solo alla sua avventura a Ballando con le Stelle -. Sono concentrata sul lavoro e non in caccia di un partner a tutti i costi. In amore non sono una donna che si accontenta, anzi sono piuttosto impegnativa. Amo fino in fondo, in maniera totalizzante. Non so darmi a metà, e soprattutto, non so amare per finta, per riempire un vuoto”.