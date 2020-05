Ballando con le Stelle, Bianca Guaccero con Todaro: l’appello a Milly Carlucci

editato in: da

Ballando con le Stelle 2020, svelati i primi concorrenti. E la Fialdini rinuncia

Bianca Guaccero si propone a Milly Carlucci come nuova concorrente di Ballando con le stelle.

La nuova edizione dell’amatissimo talent show si avvicina e si prospetta una stagione spumeggiante: il cast è quasi pronto e sono diversi i nomi che hanno confermato la loro presenza, tra i quali Rosalinda Celentano, Barbara Bouchet e molti altri.

Il pubblico, dunque, è in attesa di nuove conferme, ma c’è ancora qualche vip che vorrebbe partecipare al programma: l’appello speciale a Milly Carlucci, conduttrice di Ballando con le stelle, parte da una frizzante Bianca Guaccero. La padrona di casa di Detto Fatto è un’artista completa e il ballo è da sempre nelle sue corde, per questo Bianca si dice pronta a partecipare al seguitissimo programma.

La richiesta viene lanciata dalla conduttrice dopo che il collega e amico Jonathan Kashanian, durante la sua rubrica sulle curiosità dal mondo dello spettacolo, espone il suo pensiero sul famoso talent di casa Rai: “Io andrei a fare Ballando con le stelle, perché Milly è bravissima ed è un programma pulito”.

A tale affermazione, la conduttrice prende in giro Jonathan in modo amichevole sulla sua prestanza fisica, ma il collega non si lascia sfuggire l’occasione e le risponde con uno “sgambetto”:

Ho letto sui giornali che tra i concorrenti di Ballando con le stelle potrebbe esserci una conduttrice giovane e brava che farebbe coppia con Raimondo Todaro. Bianca Guaccero, confessa: sei tu?! Tu mi hai tenuto nascosto tutti questi mesi che tu avresti voluto essere una concorrente di Ballando?

Bianca cerca subito di chiarire la situazione e ribatte: “Il gentile Raimondo Todaro, mio grande amico, durante una diretta Instagram, ha detto che avrebbe voluto ballare con me a Ballando con le stelle”.

Sembrerebbe che non vedremo Bianca Guaccero tra i concorrenti della nuova stagione del talent, ma l’artista si dice pronta ad iniziare una nuova avventura: “Non ho fatto il provino per Milly, ma io amo ballare. Ho fatto dodici anni di danza moderna, quindi per me sarebbe meraviglioso coltivare questo mio aspetto. Vediamo…chi vivrà vedrà!”.

Bianca, pertanto, accetterebbe volentieri di fare coppia con Raimondo Todaro, suo grande amico. I due hanno già deliziato tutti con un ballo proprio a Detto Fatto, esperienza che la conduttrice ha voluto immortalare anche sul suo profilo Instagram.

Il loro rapporto di amicizia è trapelato anche quando, in una puntata di Detto Fatto, si è parlato del gossip che vede coinvolti il ballerino di Ballando con le stelle Raimondo Todaro e la ballerina Francesca Tocca. La coppia è scoppiata dopo delle indiscrezioni trapelate sul triangolo amoroso che coinvolge il ballerino di Amici Valentin.

Bianca Guaccero, a tal proposito, è stata sempre molto rispettosa nei confronti dei ballerini e non si è mai sbilanciata.

Non mi permetto di entrare nella sua vita. Non entro nel merito delle sue vicissitudini personali, è uno straordinario amico e un bravissimo professionista ma, poi, per il resto non mi permetterei mai di entrare nella sua vita privata […] Non so se sia vera questa storia, ma mi auguro di no, ripeto non entro nel merito della loro vita.

I due amici, quindi, non faranno coppia a Ballando con le stelle, ma sicuramente li rivedremo ballare insieme. Magari, sarà proprio Milly Carlucci ad accettare la richiesta della Guaccero, rendendo felici la conduttrice, il ballerino Raimondo e tutti i loro fan