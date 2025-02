Fonte: IPA Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti

Un racconto ricchissimo di particolari inediti, quello reso da Aurora Ramazzotti ai microfoni di Passa dal Bsmt di Gianluca Gazzoli, in cui ha parlato anche del suo rapporto con Goffredo Cerza, dei troppi pregiudizi che ancora in troppi nutrono nei suoi confronti e del legame con la mamma Michelle Hunziker, che l’ha avuta quand’era ancora molto giovane. Di questo e di molto altro ha parlato durante il podcast, che ha condiviso sul suo profilo accompagnandolo con questa didascalia: “Mi sono aperta molto e spero che apprezziate questa parte di me”.

Le parole di Aurora Ramazzotti sui pregiudizi e la crisi

“Vivo pensando che la persona che ho davanti abbia un pregiudizio nei miei confronti. Un po’ perché purtroppo la mia vita mi ha portata a pensarlo. I social ci mettono nella condizione di sapere anche un po’ troppo, secondo me, di quello che le persone possono pensare. Mi vedono come una che se la tira, una str*nza o una snob e quant’altro. […] Vorrei costantemente far cambiare idea a tutti ed essere amata da tutti. Questo spesso mi causa ansia, perché ovviamente non è possibile piacere a tutti. Io però vivo così, anche se sto lavorando molto su me stessa per cambiare”, ha spiegato Aurora Ramazzotti.

Il suo percorso non è però rimasto esente da crisi e periodi difficili, soprattutto quello che ha preceduto la sua prima gravidanza: “Ho avuto una crisi di identità e mi sono chiesta se avessi dovuto fare altro. Ho avuto nel mio percorso lavorativo anche sconfitte, a volte il feedback era negativo, vedevo solo il negativo. Pensavo che mi odiassero tutti. E io tendenzialmente sono una positiva. Poi ho cambiato percorso, ho cercato di riscrivere la mia identità digitale e ripartire da lì. In più sono rimasta incinta e mi sono concentrata su quello. L’arrivo di Cesare ha cambiato la mia prospettiva”.

Ma l’annuncio della gravidanza era stato dato via social: “Avrei voluto avvisare gli amici con una festa, ma non è stato possibile. Perché qualcuno ha dato la notizia prima di me. Ero in call con altri e il mio telefono è impazzito. Mi sono arrivate tantissime notifiche, perché qualche giornale mi aveva anticipato. A oggi non saprò mai chi è stato a svelare la notizia ad Alfonso Signorini, che per primo l’ha data, ho qualche sospetto, ma non biasimo nessuno. Mi è dispiaciuto solo per le persone intorno a me a cui non sono riuscita a dirlo io personalmente”.

Il rapporto con Michelle Hunziker

Un legame totalizzante, quello con la madre Michelle Hunziker, che oggi è felicissima di essere una nonna giovane. I suoi genitori sono separati ormai da molti anni ma di quell’infanzia insieme conserva un bellissimo ricordo ma quasi svanito: “Vedo le foto di quando stavano insieme, ma io non ricordo, mi sembra un’altra vita. Ero piccola quando è successo. Ho rimosso molto della mia infanzia. M ricordo bene la setta in cui stava mia madre, perché io ero con lei”.

Il futuro del suo bambino, Cesare Augusto, è però legato a questo mondo digitale che sta cercando di capire meglio: “Mi sto documentando perché mio figlio crescerà in questo mondo digitale e perché è in corso un cambiamento sociale mai avvenuto prima nella storia. Come genitori dobbiamo imparare, informarci, guardare i dati”. Come i suoi genitori, ha scelto di non mostrare il suo volto prima che sia lui a decidere di farlo. Il matrimonio con Goffredo Cerza? Per il momento, nessun dettaglio.