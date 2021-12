Aurora compie 25 anni: la felicità di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti

Aurora Ramazzotti: mamma Michelle Hunziker, fidanzato, look e Instagram

Buon compleanno ad Aurora Ramazzotti, che soffia su 25 candeline. E a festeggiare con lei, coloro che l’hanno sostenuta fin dal suo primo respiro: papa Eros, che le ha riservato una sorpresa, e mamma Michelle Hunziker, che è al settimo cielo in vista di questa ricorrenza speciale. Al suo fianco c’è anche Goffredo Cerza, il grande amore della sua vita.

Aurora Ramazzotti compie 25 anni: la festa e gli auguri di Michelle ed Eros

Sarà un weekend di festa per Aurora Ramazzotti, che ha deciso di festeggiare i suoi 25 anni in grande stile. Per iniziare, infatti, ha organizzato una cena e, poi, un meraviglioso pigiama party, a cui hanno preso parte i suoi amici e il suo fidanzato Goffredo Cerza. Una serata bellissima, dove l’allegria l’ha fatta da padrone fino a tarda notte.

Ma a turbare il riposo mattutino della neo-venticinquenne ci ha pensato papà Eros Ramazzotti, che dalla sua primogenita, in un giorno così speciale, non è riuscito a restare lontano. L’ha così svegliata prestissimo, verso le sette di mattina, per essere tra i primi a farle gli auguri. Ha, poi, documentato tutto con delle bizzarre stories su Instagram.

Al settimo cielo anche Michelle Hunziker, che ad Aurora è estremamente legata. Le due, infatti, sono cresciute insieme: quando ha dato alla luce la sua primogenita, la showgirl svizzera aveva solo 19 anni. Insieme hanno vissuto tantissimi momenti di grande gioia, ma anche periodi duri, che hanno sempre affrontato fianco a fianco.

Oggi, insomma, la Hunziker è estremamente felice di poter festeggiare questo compleanno speciale con sua figlia, e non lo nasconde. In delle stories su Instagram, così si è detta emozionata ed eccitata per il per la sua Aurora: “È il compleanno del mio amore!”, ha infatti comunicato ai suoi follower.

Aurora Ramazzotti, un compleanno pieno d’amore: gli auguri degli amici

Il compleanno di Aurora Ramazzotti sarà quindi pieno d’amore e dimostrazioni d’affetto. Tutti ci tengono a festeggiarla: la sua grande famiglia, il suo fidanzato Goffredo e i suoi amici. Tra i primi a fare gli auguri alla Ramazzotti, l’amico Tommaso Zorzi, che conosce da ben 10 anni, con una serie di foto che mostrano come sono cambiati, pur restando uniti, nel corso del tempo.

Per Aurora, quindi, si prospetta una giornata impegnativa e colma di felicità. Mostrerà alcuni dettagli della sua festa di compleanno o, almeno per oggi, preferirà tenersi lontano dai social e godersi gli affetti con estrema riservatezza?