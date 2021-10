Michelle Hunziker, un tuffo nell’album dei ricordi: le foto con Aurora su Instagram

Aurora Ramazzotti: mamma Michelle Hunziker, fidanzato, look e Instagram

Michelle Hunziker è una mamma molto amorevole, e ogni tanto ama fare un viaggio indietro nel tempo per rivivere le emozioni più grandi della sua vita, assieme alle figlie. Stavolta è il turno di Aurora Ramazzotti, che nelle foto condivise da sua madre è ancora piccina: oggi è una splendida donna, ma gli scatti ci raccontano di quanto tenera fosse da bambina.

Michelle Hunziker, le foto con Aurora

“Little Auri” – scrive Michelle a didascalia delle dolcissime immagini che la ritraggono assieme alla sua primogenita, quando era ancora una bambina. Quello della showgirl svizzera è un vero e proprio tuffo nei ricordi, che ha deciso di condividere con i suoi fan. Sfogliando l’album di famiglia, si è imbattuta in alcune tenerissime foto che la vedono, ancora giovanissima, con un’Aurora così piccina che è quasi impossibile riconoscerla. E non ha potuto fare a meno di pubblicarne alcune su Instagram, raccogliendo tantissimi commenti splendidi da parte dei follower.

“Mi faceva ridere già da bebè” – rivela la Hunziker, che con la sua primogenita (frutto del suo amore per Eros Ramazzotti) ha mantenuto un rapporto splendido, un’amicizia che va ben oltre il consueto legame tra mamma e figlia. Ogni tanto, Michelle ama rivivere le sue emozioni più belle, che lei stessa ha conservato con cura in toccanti scatti: “La domenica molto spesso per rilassarmi riguardo le mie ‘varie’ vite attraverso la passione per la fotografia e gli album. Tanti ricordi che scaldano il cuore e ti fanno capire che il percorso fatto con tutte le sue difficoltà, tutti i suoi dolori ma anche i milioni di attimi intrisi di gioia pura (che ho catturato ad arte) sono da apprezzare per vivere appieno il qui e ora… e collezionarne ancora tanti, ma tanti di più”.

Michelle Hunziker, tra vita privata e carriera

Michelle è una mamma dolcissima. Dopo la fine della sua storia con Eros, dal quale ha avuto sua figlia Aurora, ha ritrovato l’amore accanto a Tomaso Trussardi e ha avuto altre due splendide bambine, Sole e Celeste. Sono proprio loro le protagoniste di tante bellissime foto che condivide puntualmente su Instagram. Come quella, davvero stupenda, che ritrae il legame fraterno tra la Ramazzotti e le piccoline di casa Trussardi, un vero inno all’amore.

Ma la Hunziker è anche una talentuosa conduttrice, che con la sua travolgente simpatia e il suo radioso sorriso riesce ogni volta a conquistare il pubblico. Proprio in questi giorni si sta preparando per il suo grande ritorno in scena, al timone della nuova edizione di All Together Now. Lo show porterà ancora una volta sul piccolo schermo una sfida entusiasmante, tra grandissimi talenti pronti a tutto pur di arrivare alla finale. L’esordio è previsto per il 31 ottobre, ed è già stata riconfermata la giuria: Anna Tatangelo, J-Ax, Francesco Renga e Rita Pavone.