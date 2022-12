Aurora Ramazzotti: Capodanno d’incanto in montagna con i suoi 3 uomini

Fonte: IPA Aurora Ramazzotti beata tra gli uomini

Il 2022 è stato un anno davvero speciale per Aurora Ramazzotti, tra importanti partecipazioni a programmi televisivi (come la conduzione del concerto LoveMi al fianco di Elenoire Casalegno), un seguito sui social sempre più grande, una collaborazione musicale col padre Eros e soprattutto la scoperta, in estate, che sarebbe diventata mamma.

Per coronare la fine di questo anno ricco di emozioni, la content creator e showgirl ha deciso di dedicarsi un Capodanno speciale in montagna in compagna dei suoi tre uomini preferiti.

Aurora Ramazzotti: Capodanno in montagna beata tra gli uomini

La notizia della gravidanza di Aurora Ramazzotti, diramata con un po’ di anticipo rispetto al suo volere da Alfonso Signorini, è stata senza dubbio una delle più belle notizie ricevute dalla showgirl e content creator del 2022.

Al di là della lieta novella, quest’anno per la ventiseienne è stato speciale anche dal punto di vista lavorativo grazie alla partecipazione diversi programmi (tra cui la conduzione del mega concerto LoveMi) e alla collaborazione musicale con papà Eros.

Per concludere in bellezza questo 2022, Aurora ha deciso di regalarsi una vacanza a tutto relax in Valtellina, esclusiva località nei pressi di Bormio, dove si è rifugiata in un lussuoso hotel con tanto di terme.

Ad accompagnarla nel suo soggiorno di relax sono stati due (quasi tre!) degli uomini più importanti della sua vita, ovvero il compagno Goffredo Cerza, l’amico del cuore Tommaso Zorzi (content creator, presentatore ed ex gieffino) e ovviamente il nascituro che, come ormai tutti sappiamo grazie al super social gender reveal di Aurora, sarà un maschietto.

Durante questi giorni di relax la Ramazzotti si è dedicata a se stessa e ad alcuni dei suoi affetti più cari praticando sport, a cui non ha rinunciato neanche in gravidanza, e trascorrendo il suo tempo in serenità senza esimersi dal godersi il più possibile anche l’area wellness della struttura in cui ha scelto di passare gli ultimi scampoli di 2022.

Aurora Ramazzotti mamma nel 2023

D’altronde, oltre ad essere stato l’anno delle grandi novità per Aurora, il 2022 deve essere stato anche alquanto stressante per lei. La Ramazzotti, infatti, nell’ultimo periodo non è stata troppo in forma, ha traslocato per andare a vivere con il compagno Goffredo e, giorno dopo giorno, sta incominciando ad accusare la paura del parto sempre più vicino.

In una serie di Instagram Stories a cui ha risposto a diverse domande da parte dei followers, Aurora ha infatti ammesso con la sua consueta sincerità di essere molto spaventata all’idea di dover partorire (ormai davvero a breve). Un timore il suo che non tutte le future mamme ammettono di avere ma che è più che normale per una giovane donna che si appresta a diventarlo per la prima volta.

Al netto delle più che naturali paure, Aurora si è detta felicissima del periodo che sta vivendo ed è più che soddisfatta dell’anno che è stato e che ha definito “di grande crescita” in cui ha “ritrovato un equilibrio da tempo perduto” e “l’ulteriore conferma di aver fatto cose giuste anche quando mi sembrava di brancolare nel buio”.

E, anche se lei stessa ha sottolineato che non c’è un momento giusto per diventare genitore, sembra palese che – proprio in virtù di questa crescita e di questo equilibrio ritrovato, sia stato il destino a scegliere per Aurora il momento ideale per renderla mamma.