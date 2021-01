Asia Argento smentisce il ritorno di fiamma con Corona: “Era un gioco”

editato in: da

Passionali, chiacchierati, complicati: tutti gli amori di Asia Argento

Asia Argento smentisce il ritorno di fiamma con Fabrizio Corona dopo le foto pubblicate su Instagram in cui i due si scambiavano un bacio. L’attrice, ospite di Storie Italiane, ha chiarito quali sono i rapporti con l’ex re dei paparazzi con cui ha vissuto in passato una breve storia d’amore. I due si sarebbero riavvicinati, come ha svelato la stessa Asia a Eleonora Daniele, nel periodo in cui sua madre, Daria Nicolodi, stava male.

“Quando mia madre è stata male, lui mi cercava e mi incoraggiava ogni giorno – ha raccontato -. Questo l’hanno fatto in pochissimi: solo mio padre e lui. Lui è una persona molto diversa da quella che raccontano i giornali. Guai a chi me lo tocca”. La Argento ha poi parlato del bacio apparso sul profilo Instagram dell’ex marito di Nina Moric. “Lo abbiamo fatto per gioco, per provocazione”, ha chiarito. L’attrice ha poi affermato di avere un legame molto forte con Corona. “Sono molto affezionata alla sua famiglia – ha detto -. Ha una famiglia straordinaria. Tutti lo conoscono per la corazza, un po’ come succede a me. Anche lui è una persona che ha sofferto moltissimo”.

Di recente Asia ha affrontato la perdita della madre Daria Nicolodi. Accanto a lei, oltre a Corona, il padre Dario Argento a cui è particolarmente legata. I rapporti con la madre non sono stati sempre sereni, ma l’attrice ha confessato di aver sofferto molto per la sua morte e che sta ancora tentando di elaborare il lutto. “Mi mancano i suoi baci, chi ha la mamma non trema – ha confessato -. Io ora che non ce l’ho più tremo di continuo. Ho imparato grazie a lei a essere a mia volta mamma. I medici mi hanno permesso di abbracciarla un’ultima volta”. La Argento ha raccontato la loro vita insieme nel libro Anatomia di un cuore selvaggio, dove, con grande sincerità, ha parlato del suo passato, ricordando anche il compagno Anthony Bourdain, noto chef che si è tolto la vita nel 2018. “Gli parlo sempre – ha spiegato -. Per un periodo lo facevo con rammarico: ‘Sono così sola ora, ma perché te ne sei dovuto andare?”. Ultimamente sto cucinando tantissimo con mio figlio e ad Anthony racconto le cose belle. Il lutto è una cosa che non sai mai quanto dura o che forma prende, tutto sta nell’arrivare all’accettazione”.