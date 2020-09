editato in: da

Asia Argento, la nuova vita comincia dallo sport

Dario Argento racconta i suoi 80 anni e parla del rapporto con la figlia Asia. Ospite di Storie Italiane, il maestro del brivido ha ripercorso la sua carriera, costellata di successi e la sua vita privata. I studio insieme a Eleonora Daniele, la figlia Fiore Argento, mentre il regista è intervenuto in collegamento.

“Ho passato il mio ottantesimo compleanno da solo – ha spiegato -, ho ricevuto qualche regalo. Compleanno importante? Sono tutti uguali, i compleanni”. Dal 1966 al 1972, Dario è stato sposato con Marisa Casal da cui ha avuto nel 1970 la primogenita Fiore. In seguito è stato legato a Daria Nicolodi che gli ha regalato la figlia Asia, classe 1975. La secondogenita ha reso Argento nonno di due nipoti: Anna Lou Castoldi, nata nel 2001, frutto del legame con Morgan, e Nicola, avuto dal regista Michele Civetta.

Il maestro del brivido ha svelato di essere legato alle figlie da un profondo sentimento. “Il rapporto che ho con Fiore è diverso da quello che ho con Asia – ha svelato -. Ma se il rapporto è diverso, l’amore è identico e autentico. Tutte e due sono vicine al mio cuore, sempre vicine, piene del mio affetto e del mio amore”. Proprio la figlia Fiore Argento ha confermato che i festeggiamenti per gli 80 anni del regista ci saranno. “Ci sarà anche Asia, ovviamente, la festa è solo rimandata”, ha chiarito.

Nel frattempo Dario Argento sta già preparando il suo prossimo film. Si tratta di un giallo intitolato Occhiali Neri che vedrà Asia nel ruolo di protagonista. “Premi? Ne ho vinti una valanga. Forse mi manca giusto l’Oscar – ha detto -. Sogni nel cassetto? Ho un film da fare e non si sa quando. Lo dovrei fare tra ottobre e novembre, ma non si sa bene. Forse anche a marzo. Dovevamo partire ad aprile scorso, ma è stato tutto rimandato. Ho tutto pronto, la troupe, gli attori, tutto completo ma non cominciamo ancora a causa del Covid. Speriamo cominci presto”.