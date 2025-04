Asia Argento e l’amore a Domenica In: “Tradita da tanti”

Nel corso della puntata di Pasqua di "Domenica In", Asia Argento ha raccontato a Mara Venier l'amore per Morgan e la fatica nel riporre la fiducia nelle persone

Anche nel giorno di Pasqua, Domenica In non si è fermato. Mara Venier, amatissima padrona di casa, ha accolto nel suo salotto domenicale una serie di ospiti seguitissimi tra cui Asia Argento, che si è presentata accompagnata dalla figlia Anna Lou.

Le due sono entrate in studio con quella complicità silenziosa che si crea solo tra chi ha attraversato tanto insieme. Ed è proprio così che, senza troppi giri di parole, Asia ha aperto il suo cuore. Ne è venuto fuori un racconto intimo e incredibilmente autentico.

Asia Argento e l’amore con Morgan

Asia Argento non è mai stata una donna facile da incasellare. Attrice, regista, scrittrice, figlia d’arte ma anche spirito ribelle, ha sempre vissuto con intensità ogni parte della sua esistenza, sul set come nella vita. Spesso controcorrente, ha fatto dell’autenticità la sua cifra più riconoscibile proprio per non aver mai avuto paura di mostrarsi per com’è, fragile, combattiva e piena di contrasti: e forse è proprio per questo che il pubblico continua a seguirla, incuriosito da una personalità che sfugge alle definizioni.

Dietro l’immagine forte, a volte provocatoria, c’è una donna che ha attraversato il dolore, la perdita, la maternità, l’amore e i tradimenti, e che sceglie di raccontarsi senza filtri. Lo ha fatto anche nella puntata pasquale di Domenica In, ospite di Mara Venier insieme ad Anna Lou, figlia nata dall’amore con Morgan, una figura che è importantissima nella sua vita e di cui continua a parlare con molto affetto.

Parlando del loro amore e dei primi momenti della loro relazione, l’attrice ha raccontato: “Era un bel ragazzo, Morgan era geniale. Ci stimolavamo tanto a vicenda, ci divertivamo un sacco e litigavamo spesso. Eravamo due ragazzi diversi da tutti e ci spalleggiavamo per crescere in maniera artistica. Abbiamo vissuto un bell’amore, davvero”.

Un tenero ricordo confermato anche da Anna Lou che, oggi, continua ad avere un bel rapporto con il padre: “Sono molto fiera di avere due genitori così unici, hanno due personalità molto forti e a volte possono risultare pesanti ma anche io so esserlo. Sono davvero fiera di loro, di come mi hanno cresciuta”.

Asia Argento, i tradimenti e la fatica a fidarsi

Nel corso dell’intervista Asia Argento è poi tornata a parlare di altre relazioni che, in un qualche modo, hanno determinato la persona che è oggi, L’attrice si è aperta riguardo al rapporto con sua madre, Daria Nicolodi, scomparsa nel 2020, e di quanto il tempo abbia cambiato il modo di leggere quel rapporto:“Penso di avere provato tanta rabbia quando lei è morta per non sentire il mio dolore. Ma adesso ho fatto pace con tante cose. Mi manca avere una persona su cui contare, con cui condividere i successi e le problematiche dei miei figli e della mia vita”.

Il legame con la madre, fatto anche di incomprensioni e silenzi, oggi si traduce in un vuoto che brucia: “Mi manca la sua voce, non essere riuscita pienamente a perdonarla in vita e a farmi perdonare… Sono stata molto egoista. E ora è troppo tardi, però mi manca e mi si stringe la gola” ha spiegato Asia aggiungendo di avere un rapporto meno stretto con suo padre Dario Argento.

Un vissuto, quello di Asia, difficile e particolarmente doloroso che oggi si traduce in una fatica rispetto al rapporto con gli altri: la fiducia, per lei, è una montagna difficile da scalare. “Mi fa soffrire il fatto di non riuscire a fidarmi delle persone. Penso sia dovuto ai numerosi tradimenti avuti nella mia vita. Questo mondo corre troppo veloce e le persone cambiano”.

Non è solo il cuore a farne le spese, ma tutte le relazioni, anche quelle più quotidiane. “Vorrei solo un po’ più di fermezza e chiarezza in ogni ambito della vita, non solo nell’amicizia e nell’amore. Con mio padre, per esempio, siamo stati compagni di lavoro. Lui era la persona a cui chiedevo consigli. Ma sai cosa c’è? Che non mi devo aspettare nulla. E questo mi rende felice, serena: sapere di non dovermi aspettare niente da lui”.