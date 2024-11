La famiglia dell'attore non è di certo come tutte le altre e lo strano regalo ricevuto da sua madre lo dimostra ampiamente

Fonte: IPA Armie Hammer

Armie Hammer è sparito dalle scene per quattro anni, nel corso dei quali c’è stato un susseguirsi di silenzio (da parte sua) e indiscrezioni. Quello che lo ha travolto è stato uno scandalo incomprensibile, all’interno del quale è davvero complesso riconoscere ciò che è vero da ciò che è totalmente inventato. L’unica certezza è il suo ritorno con un podcast destinato a far parlare di sé. In questo spazio privato racconta la sua nuova vita.

Il podcast di Armie Hammer

In questi anni Armie Hammer non ha visto soltanto la sua carriera sprofondare ma anche il suo matrimonio. Ha infatti divorziato dalla moglie Elizabeth Chambers e ora, in attesa che Hollywod dimentichi quanto accaduto, sta rimettendo insieme i cocci.

Il primo passo concreto è un podcast, The Armie Hammer Timer Podcast, che lo vede intervistare vari personaggi intenzionati a condividere storie di percorsi difficili, come il suo. Il tutto presentato così: “Armie si siede a parlare con persone straordinarie con diverse esperienze di vita, mentre ricostruisce la sua. Non preoccupatevi, lo facciamo mangiare prima di ogni episodio (battuta riferita alle voci di cannibalismo che lo hanno travolto)”.

In occasione dell’intervista al suo primo ospite, Hammer ha così commentato quest’iniziativa: “L’idea mi è venuta pensando al fatto che, nel corso di ogni giornata, ogni singola persona con la quale interagisci sa almeno una cosa che tu non sai. Insegnatemi quella cosa. Voglio avere conversazioni lunghe e interessanti con persone che hanno capacità, mezzi e una saggezza acquisita. Voglio imparare. Sono sparito negli ultimi 4 anni e ora diciamo che sono tornato. Sarà come un diario. Una cronaca di me che rimetto insieme la mia vita. Vi farò entrare un po’ nel mio mondo”.

Il regalo di sua madre

Le premesse per un podcast ampiamente attenzionato dagli amanti del gossip e dagli esperti del settore ci sono tutte. A distanza di poco tempo dal lancio, infatti, ecco una strana notizia divenuta virale. Si tratta di una curiosità, che però dice molto in merito alla famiglia decisamente particolare dell’attore.

In una delle ultime puntate è intervenuta sua madre, Dru. La donna ha raccontato un regalo altamente insolito, che ha donato al figlio per il suo 38esimo compleanno: una vasectomia. Di fatto è stata la donna a invogliare Armie a raccontare il tutto.

Lei non aveva idee e così ha chiesto al diretto interessato un suggerimento. Qualcosa che gli servisse. La risposta è stata vaga e alla donna è stata data assoluta carta bianca. Ha così pensato che la “certezza” di non poter più avere figli in vita sua fosse un’idea vincente.

L’intervento prevede la chiusura dei dotti deferenti, il che impedisce il passaggio degli spermatozoi. Il medico ha tentato di dissuadere Hammer, considerando i suoi appena 38 anni e quanto la vita possa riservare sorprese. L’uomo però ha ben accolto il regalo della madre e ora è certo: “Ho già due figli meravigliosi. Non voglio più bambini. Sono a posto così”. L’uomo sarà dunque per sempre soltanto il padre di Harper (9 anni) e Ford (7 anni), avuti con l’ex moglie Elizabeth Chambers.