Antonella Clerici positiva al Covid: “Prima o poi tocca a tutti”. Le sue condizioni

Antonella Clerici è positiva al Covid, ed è stata lei stessa ad annunciarlo a tutti i suoi follower attraverso alcune storie sul suo profilo Instagram in cui si è ripresa in compagnia dei suoi cani che non la lasciano sola un attimo e anche mentre è intenta a fare un aerosol, mantenendo la sua ironia di sempre che la contraddistingue.

Antonella Clerici positiva al Covid, come sta la conduttrice

Anche Antonella Clerici si è aggiunta nella lista di coloro che hanno dovuto fermarsi per via del Covid. Sono tanti gli artisti che negli ultimi due anni sono risultati positivi al virus, e questa volta è capitato a lei che, come al suo solito, ha cercato di ironizzare sulla sua situazione.

“Covid Time… prima o poi tocca a tutti“, ha così scritto in una storia su Instagram la conduttrice in cui si è immortalata sul letto in compagnia di uno dei suoi amati cani, steso ai suoi piedi. Poi una seconda foto, in cui sofferma l’attenzione proprio sui suoi amici a quattro zampe che non la lasciano sola e le sono vicini: “Quando sei malata e i tuoi cani non ti lasciano sola mai”, ha scritto, inquadrando un altro di loro seduto accanto a lei.

La conduttrice non ha raccontato nel dettaglio le sue condizioni di salute, ma la foto che la immortala a casa sua, intenta a fare un aerosol, lascia sperare ovviamente niente di troppo grave; e anche in questo caso Antonella Clerici trova il modo per strappare un sorriso con una battuta: “stay positive”. Lei al momento lo è sicuramente, ma non solo per quanto riguarda il Covid: ci fa compagnia in tv da tantissimi anni e l’amiamo anche per questo, proprio per il suo spirito incredibile e il suo essere sempre sorridente e (appunto) positiva.

Antonella Clerici, gli impegni lavorativi rimandati

Antonella Clerici è positiva al Covid e, si sa, una situazione del genere costringe per ovvi motivi all’isolamento fino al primo tampone negativo a distanza di giorni; per la conduttrice, quindi, che il 3 giugno ha concluso l’appuntamento giornaliero con il suo programma di punta su Rai Uno, È sempre mezzogiorno, ha sicuramente dovuto annullare alcuni impegni in calendario che avrebbero dovuta tenerla occupata.

L’importante è che lei stia bene, almeno così sembra dal modo in cui ha condiviso la notizia sui social, e presto potrà rimettersi in forze e recuperare tutto ciò che ha perso a causa del virus che nell’ultimo periodo ha colpito vari volti dello spettacolo; oltre alla Clerici, infatti, anche Amadeus è risultato positivo al Covid. Subito dopo aver annunciato la presenza di Chiara Ferragni a Sanremo 2023 come co-conduttrice per la prima e ultima serata del Festival, il conduttore ha rivelato di essere risultato positivo.

“Prima o poi tocca a tutti”, esattamente come ha scritto Antonella Clerici sul suo profilo Instagram, ma per fortuna niente di grave e c’è solamente bisogno di aspettare che il brutto passi e che possano tornare alla loro quotidianità e al loro lavoro.