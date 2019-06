Ballata per Genova, la Clerici brilla in tv. Arisa incanta (ma fa una gaffe)

editato in: da

Annunciata sulla Rai da qualche settimana, nella serata del 14 Giugno è andata in onda la Ballata per Genova, il concerto di beneficenza con cui la nazione si è stretta intorno al capoluogo ligure, per contribuire alla ricostruzione della zona in cui, dieci mesi fa, crollò il Ponte Morandi.

Chiamati a raccolta i più famosi e i più grandi tra i musicisti genovesi contemporanei, la serata è stata presentata da Amadeus e Antonella Clerici, con la partecipazione di Lorella Cuccarini, che si è anche esibita in un numero di tango argentino.

Antonella Clerici ha portato sul palco della Ballata per Genova un look assolutamente glamour, di un bianco abbagliante per sfidare la pioggia, che a sorpresa ha bagnato il capoluogo ligure. Giacca con il bavero in brillanti, pantaloni palazzo e un collier luccicante: Antonella non avrebbe potuto essere più splendente sotto i riflettori dell’enorme palcoscenico montato nei pressi della Fiera del Mare di Genova.

Purtroppo, la pioggia che è caduta a brevi scrosci durante la parte iniziale del concerto, ha reso il palco pericolosamente scivoloso, costringendo la presentatrice ad entrare in scena con qualche esitazione.

Amadeus, mattatore della serata e padrone di casa davvero impeccabile, si è precipitato ad accogliere Antonella nel momento in cui è apparsa in evidente difficoltà. La presentatrice, che indossava tacchi altissimi, come è opportuno in ogni serata di gala, aveva paura di scivolare in diretta nazionale. Dopo qualche istante di timore e grazie soprattutto all’aiuto provvidenziale di Amadeus, la Clerici ha trovato comunque la presenza di spirito per scherzarci su: “Il palco è scivoloso! Daremo l’impressione di camminare con le pattine!”, ha esclamato diretta al pubblico.

Fortunatamente la pioggia non ha causato incidenti, anche perché nel giro di poco la “Nuvola di Fantozzi”, come l’ha chiamata Amadeus in apertura, si è spostata e ha dato il tempo al palco di asciugarsi.

Tra i primi ospiti della serata, si è esibito un intenso Gino Paoli, che ha avuto con Antonella un profondo scambio di battute durante una piccola intervista, in cui la presentatrice sembrava estremamente coinvolta. Antonella ha spiegato infatti di essere molto legata a Genova, dal momento che, proprio in questa città, ha conosciuto i primi amori estivi e i momenti più belli della sua giovinezza.

Un’altra graditissima ospite sul palco genovese, accolta con molto entusiasmo dal pubblico presente, è stata Lorella Cuccarini. La showgirl ha scelto di indossare un abito da sera color cipria, con scollatura a cuore, bustino e gonna vaporosa in tulle, lunga fino ai piedi.

L’amatissima ballerina e storica presentatrice Mediaset ha fornito qualche dettaglio in più sullo scopo benefico della serata, organizzata a raccogliere fondi per la realizzazione del Parco del Mare. Si tratta di un parco verde che verrà attrezzato con giochi e strutture adatti a ospitare bambini di ogni età, e che sarà costruito nella Val Polcevera, nella zona interessata dalla tragedia del Ponte Morandi.

Lo spettacolo ha portato sul palco delle vere e proprie colonne portanti della musica genovese e italiana: i fondatori dei New Trolls e dei Ricchi e Poveri, che si sono esibiti in un medley dei loro maggiori successi. A cantare Vacanze Romane è stata la voce potente e armoniosa di Arisa. La cantante, genovese di origine e apprezzatissima da tutti i suoi colleghi sul palco, è stata invitata da Amadeus a ripetere ancora una volta il numero a cui fare le donazioni inviando un SMS. Purtroppo l’emozione ha giocato un brutto scherzo ad Arisa, che invece di invitare i telespettatori a “donare”, ha suggerito loro di “votare” per Genova: una piccola gaffe, ma il messaggio è passato lo stesso.