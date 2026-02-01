Anna Tatangelo rimanda il tour, i motivi dietro la scelta sofferta

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Anna Tatangelo sarebbe dovuta salire sul palco tra qualche settimana con le date del suo tour Tatangeles, ma ha deciso di rimandare il momento dell’incontro con i suoi fan. Il motivo lo ha spiegato tra le storie di Instagram, raccontando cosa sta succedendo nella sua vita in questo momento.

Anna Tatangelo rimanda le date del tour: i motivi

Tour rimandato per Anna Tatangelo: la cantante ha spiegato il perché di questa difficile decisione, affidando ai social un messaggio rivolto ai suoi numerosi follower, nel quale ha motivato questo cambiamento di programma.

“Scrivo queste parole pensando a ognuno di voi. Mancherebbe poco alle date di Tatangeles… Ma ho bisogno di chiedervi ancora un di pazienza. Non è una decisione facile, ma sento che è quella giusta”, ha scritto la cantante tra le storie di Instagram.

Nel lungo messaggio condiviso con i suoi fan, l’artista ha spiegato quali sono le ragioni che l’hanno portata a prendere questa decisione necessaria, di certo non a cuor leggero. Alla base della sua scelta c’è la maternità: “In questo momento della mia vita ho imparato quanto sia importante fermarsi. Come madre oggi sento il bisogno di dedicare tempo alla mia famiglia, soprattutto alla mia piccolina, con la stessa verità e presenza che ho sempre messo la musica”, ha spiegato.

E ha aggiunto: “Non vi nego che allo stesso tempo sento una grande responsabilità nei vostri riguardi. Per me queste due date rappresentano qualcosa di importante e unico. Ci tengo a creare uno spettacolo che vi somigli, che vi ripaghi dell’amore e della fiducia che mi regalate ogni giorno da anni!”. Anna ha voluto sottolineare di aver bisogno “di ancora un po’ di tempo per recuperare energie e preparare tutto come meritate: musica, coreografie, e curare tutto in ogni minimo dettaglio”.

I fan della cantante dovranno avere ancora un po’ di pazienza: si tratta infatti solo di uno stop temporaneo. I concerti di Napoli e Milano, inizialmente previsti per il 9 e il 17 aprile, si terranno rispettivamente il 17 e il 19 novembre: coloro che hanno già acquistato i biglietti non avranno bisogno di effettuare un nuovo ordine.

Anna Tatangelo mamma bis: la nascita di Beatrice

La cantante è diventata mamma lo scorso 3 gennaio, dopo aver annunciato la sua gravidanza lo scorso giugno, condividendo con i fan uno scatto in bianco e nero dove mostrava le prime curve della sua seconda dolce attesa.

Beatrice è nata dall’amore della cantante con Giacomo Buttaroni, ex calciatore e allenatore, che le ha fatto ritrovare la serenità dopo la turbolenta fine dell’amore con Gigi D’Alessio. A Verissimo Anna Tatangelo aveva parlato del legame col compagno: “Lui è estraneo al mondo dello spettacolo e non ci vuole entrare. Preferiamo tenere riservata la nostra vita privata. Ci siamo trovati sugli stessi valori: approcciamo le cose con semplicità. Con il suo modo di fare mi ha fatto ricredere su tante cose. Da sempre ho dovuto giustificare in pubblico ogni mia scelta, ora vivo tutto in maniera diversa, più libera. Quando le cose le tieni per te le vivi in maniera più intensa”.

Nel salotto di Silvia Toffanin aveva anche parlato del suo primogenito, Andrea: “Mi è molto vicino in questo periodo e non vede l’ora che arrivi questa nascita. La gravidanza ha amplificato il nostro legame”.