Anna Tatangelo incinta, rimandate le date del tour autunnale

Per Anna Tatangelo è tempo di grandi emozioni. La cantante ha annunciato di essere in dolce attesa sorprendendo i fan con una notizia che profuma di felicità e nuovi inizi. Un momento luminoso a livello personale, che segna una fase di cambiamento e di consapevolezza: prendersi cura di sé e viversi questa nuova avventura, senza però tralasciare l’impegno e la dedizione che da sempre mette nei live e nel rapporto con il suo pubblico.

Proprio per questo, la cantante ha scelto di rivedere le date del suo tour autunnale: poterle vivere con maggiore serenità e focus, regalando ai fan l’energia e la presenza che meritano.

Anna Tatangelo rimanda le date del tour

Quando, qualche settimana fa Anna Tatangelo ha annunciato di essere in dolce attesa, la notizia ha sorpreso tutti, fan e stampa compresi. Non è un mistero che la cantante sia sempre stata molto riservata sulla sua vita privata, motivo per cui la condivisione di questo momento così intimo e speciale è stata accolta con grande affetto.

E oggi, a distanza di un po’ di tempo da quell’annuncio, Anna ha scelto di condividere un altro pezzo importante del suo presente: la decisione di posticipare le due date del Tatangeles, il suo tour autunnale, inizialmente previste per l’11 novembre a Napoli e il 25 novembre a Milano. Un gesto che nasce dalla volontà di vivere con pienezza questa nuova fase, ma anche dal profondo rispetto per chi la segue da anni con passione e costanza.

A raccontarlo proprio Anna che, con un post social, ha spiegato: “Alcuni viaggi hanno piccole deviazioni che allungano di poco la strada, ma non per questo non hanno più la loro destinazione. Tatangeles è sempre la nostra meta e vi prometto che ci arriveremo insieme, ma il nostro diario di viaggio ha bisogno di essere riscritto”.

Ma la cantante ha anche rassicurato i fan: le due date verranno recuperate nella primavera 2026, rispettivamente il 9 aprile a Milano e il 17 aprile per Napoli, così che l’artista possa prendersi il tempo che serve e tornare sul palco con lo stesso entusiasmo, la stessa energia e lo show che sta immaginando da mesi. Ma non finisce qui: la cantante ha anche confermato il tour estivo, l’Anna Tatangelo Summer Tour 2025, che rimane invariato in tutte le sue date .

Anna Tatangelo, la dolce attesa insieme a Giacomo Buttaroni

La decisione di rimandare le date del tour, proprio come aveva fatto Alessandra Amoroso in una situazione simile, non sorprende. Questa nuova gravidanza rappresenta un capitolo speciale nella vita di Anna, che sta per diventare mamma per la seconda volta insieme al fidanzato Giacomo Buttaroni.

Dopo Andrea, il figlio avuto dalla relazione con Gigi D’Alessio, Anna si prepara a vivere questa nuova avventura con la stessa riservatezza e attenzione che l’ha sempre contraddistinta. Ora più che mai, prendersi cura di sé è diventato un vero e proprio impegno quotidiano, senza però mai perdere quella passione per la musica e il rapporto autentico con i suoi fan che la caratterizzano.

A racchiudere il senso di questo momento sono le sue parole, scritte al momento del dolce annuncio:“Oggi sei tu la mia scelta di libertà. Un altro nuovo inizio che la vita mi dona. Io ti aspetto qui, per adorarti e proteggerti con tutta l’Anna che sono. Il nostro amore immenso sarà la sola risposta a tutte le domande.”