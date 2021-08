Anna Tatangelo e Livio Cori sempre più innamorati: presentazioni in famiglia

editato in: da

Anna Tatangelo, splendida in costume: le foto su Instagram

Anna Tatangelo e Livio Cori fanno sul serio: la cantante e il rapper sono sempre più innamorati tanto da aver già fatto le presentazioni in famiglia. Se Livio, come testimoniano gli scatti della vacanza di coppia in Puglia, ha potuto incontrare Andrea, figlio di Anna e frutto del suo amore per Gigi D’Alessio, la cantante di Sora ha conosciuto i genitori dell’artista napoletano.

A svelarlo è Massimo, papà di Cori, che su Facebook ha pubblicato alcune foto che raccontano una cena con Anna e Livio. “Serate estive”, ha scritto l’uomo, postando scatti in cui vediamo i cantanti scambiarsi sguardi complici, innamorati e felici. La storia d’amore, tenuta per molto tempo lontano dai riflettori, procede a gonfie vele e la coppia non potrebbe essere più serena.

Dopo un periodo difficile, segnato dall’addio a Gigi D’Alessio, Anna sembra aver trovato la persona giusta per iniziare un nuovo percorso di vita. Lui è Livio Cori, rapper e attore 31enne che ha incontrato per la prima volta la Tatangelo nel 2019 durante il Festival di Sanremo. Da quel momento sarebbe nata una bella amicizia che, dopo la fine del legame dell’artista con Gigi, si sarebbe trasformata in amore.

Lo scorso marzo, complice una collaborazione per il nuovo album della Tatangelo, sarebbe scoccata la scintilla in studio di registrazione. Da quel momento Anna e Livio non si sarebbero più lasciati, vivendo in segreto la loro love story. Un amore che starebbe diventando importante ogni giorno di più, tanto da spingere la cantante a incontrare i genitori del compagno e a organizzare con lui una vacanza speciale.

Se Anna sembra aver voltato pagina, anche Gigi D’Alessio è di nuovo innamorato. La compagna Denise Esposito, conosciuta durante un concerto a Capri, nell’estate del 2020, è incinta. L’artista napoletano diventerà papà per la quinta volta dopo i figli Claudio, Ilaria e Luca, nati dal matrimonio con Carmela Barbato, e Andrea, avuto da Anna Tatangelo. Il piccolo nascerà a dicembre e la coppia sarebbe al settimo cielo, come svelato da Ilaria D’Alessio, figlia del cantante, che ha raccontato in un’intervista le novità riguardanti la sua famiglia.