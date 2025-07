IPA Quanto è alta Anna Tatengelo? Il segreto dei suoi look

Anna Tatangelo è una star della televisione italiana ormai da anni. Cantante e non solo, fa parlare di sé da tanto, sia per la carriera che per la vita privata. Forse un po’ troppo per questo secondo aspetto, stando ai suoi gusti.

A lungo è stata “la fidanzata di Gigi D’Alessio”, ma ha una voce, una personalità e un talento tutti propri, che col tempo ha saputo far emergere sempre più. Ne ha apprese di lezioni nel corso degli anni, subendo durissimi colpi. Oggi ha 38 anni e non ha più bisogno dell’approvazione di nessuno.

Quanto è alta Anna Tatangelo

L’aspetto di Anna Tatangelo è stato spesso posto sotto la lente d’ingrandimento. Quando era molto giovane, veniva tacciata di voler sembrare più grande, perdendo naturalezza. In seguito è stata tacciata di rincorrere la giovinezza con alcuni interventi.

Ma partiamo dalle basi, quanto è alta Anna Tatangelo? Rispetto alla media italiana, che è di 164,6 cm per le donne, la cantante è un colosso. È infatti alta ben 175 cm. Per quanto riguarda la sua fisicità, è stata proprio lei a parlare apertamente della decisione di sottoporsi a un intervento di mastoplastica additiva.

Una scelta fatta quando era molto giovane, all’età di 20 anni. Il motivo? Non riusciva a sentirsi a proprio agio con una seconda, soprattutto in un campo in cui il suo aspetto era costantemente giudicato. Oggi la sua visione sul corpo di una donna è mutata, ed è certa che la consapevolezza di sé passi da altri aspetti.

Ha inoltre negato d’aver modificato altre parti del proprio corpo, come il naso di cui si parla tanto online. Altri dettagli? La cantante non offre un rendiconto del suo percorso fisico su base quotidiana. Non è di certo una content creator a tema fitness. A un utente, pochi anni fa, aveva però risposto in merito, fornendo non soltanto informazioni sulla sua altezza ma anche il suo peso: 57 kg.

Il segreto del suo look

Nel corso degli anni, Anna Tatangelo ha messo in mostra look di ogni sorta, sentendosi sempre libera di esprimersi e mostrarsi come meglio credeva. Una svolta che ha avuto inizio quando era ancora al fianco di Gigi D’Alessio, fiorendo in seguito. Basti osservare il suo profilo Instagram per capire bene di cosa parliamo.

Lasciata alle spalle l’insicurezza, la Tatangelo ha iniziato a ignorare il mondo intorno, concentrandosi su di sé. Non ha bisogno di attenzioni, come dimostra il fatto di non aver pubblicizzato la sua nuova gravidanza fin dai primi passi, così come la sua relazione d’amore.

È l’indifferenza il suo segreto, dopo aver subito tantissimo lungo il percorso. Lo ha chiarito bene anche nel corso del suo monologo a Le Iene: “Ho trascorso quasi tutta la mia vita a giustificare la mia esistenza, spiegando chi fossi e perché. A 15 anni mi davano della vecchia, a 20 si scandalizzavano perché ho fatto un figlio con un uomo dal doppio dei miei anni. Poi perché ne ho scelto uno più giovane. I miei desideri, i meriti e i successi sono sempre passati in secondo piano. (…) Quanti di voi hanno scelto di trovarsi cucita addosso dalla nascita la paura di non piacere, l’idea di non essere abbastanza per nessuno? (…) Oggi ho due ancore, mio figlio e la musica. Solo a loro devo eventualmente delle spiegazioni”.