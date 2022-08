“Credevo nell’amore”: la replica velata di Anna Pettinelli alle foto dell’ex

Fonte: IPA Anna Pettinelli replica alle foto dell'ex

L’amore tra la speaker radiofonica Anna Pettinelli e Stefano Macchi è giunto definitivamente al termine: l’attore ha deciso infatti di non lasciare più alcun dubbio mostrando sui social di aver voltato pagina e di avere un nuovo amore nella sua vita. La ex prof. di Amici, nel frattempo, ha deciso di replicare in maniera velata (ma non troppo) alle foto dell’ex con la sua nuova fiamma.

Anna Pettinelli, la reazione alle foto dell’ex con un’altra

Quella tra Anna Pettinelli e Stefano Macchi è stata una lunga storia d’amore, che però come tante cose è giunta al termine. Il pubblico aveva imparato ad amarli come coppia durante la loro partecipazione a Temptation Island, in cui le prime difficoltà si erano fatte vive, soprattutto per via della gelosia della speaker radiofonica.

Diciotto anni di differenza e dieci anni passati insieme, di cui quattro da marito e moglie; adesso, però, la favola è definitivamente finita e sembra non esserci alcuno spiraglio di positività. Stefano Macchi ha deciso di rendere pubblica su Instagram la nuova fase della sua vita dopo la fine del matrimonio con Anna Pettinelli, presentando a tutti il suo nuovo amore. Si tratta di Elisa D’Ospina, modella curvy e volto amato di Rai 2 per la sua partecipazione a Detto Fatto.

Anna Pettinelli ha voluto replicare alle foto pubblicate dall’ex, ma lo ha fatto in maniera un po’ velata, nonostante sia chiaro a tutti l’intento della conduttrice. “Credevo nell’amore, ora solo nell’amicizia”, appare così scritto nella sua biografia di Instagram. Un messaggio limpido e che non lascia spazio all’immaginazione: l’ex professoressa di Amici non crede più in quel sentimento che per lunghi dieci anni l’ha tenuta ancorata alla stessa persona, soprattutto adesso che Stefano Macchi sembra aver definitivamente voltato pagina.

Anna Pettinelli e Stefano Macchi, la fine definitiva

La fine della loro storia era stata preannunciata e comunicata già da tempo, ma questa volta non resta alcun barlume di speranza. La relazione tra Anna Pettinelli e Stefano Macchi è giunta al termine, e lui ha da poco iniziato un nuovo capitolo della sua vita al fianco di un’altra donna che lo rende felice, come lui stesso ha rivelato.

La speaker radiofonica lo aveva svelato in un’intervista ai microfoni di Verissimo, in cui però aveva evitato di raccontare i dettagli trattandosi di uno speciale su Amici di Maria De Filippi: “Non va per niente bene, poi ti racconterò”, queste le parole rivolte a Silvia Toffanin. Successivamente, anche l’attore e doppiatore aveva confermato (in un’intervista per Fanpage) quanto detto dalla Pettinelli: “La separazione è stata voluta di comune accordo”.

Quindi la crisi, l’allontanamento e successivamente la separazione definitiva che ha portato Anna Pettinelli e Stefano Macchi a non fare più passi indietro, procedendo verso la via del non ritorno. Nessun tradimento al centro della loro storia, solamente un sentimento che si è lentamente spento, fino a farli arrivare alla drastica decisione. E ora, mentre l’attore ha ritrovato la felicità accanto alla modella Elisa D’Ospina, Anna Pettinelli sembra proprio non credere più nell’amore e chissà se lascerà nuovamente spazio ai sentimenti e a un altro uomo.