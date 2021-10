Anna Falchi e la lontananza dalla tv: “Ho sbagliato io”

Anna Falchi, carriera e vita privata di una showgirl bellissima

È tornata in tv dopo un lungo periodo di lontananza, Anna Falchi, ma è pronta più che mai a dare il meglio di sé e a lasciare un segno in quella che, per lei, è un’avventura totalmente inedita: la conduzione de I Fatti Vostri, dove ha preso il posto di Giancarlo Magalli. Concentrazione sul presente, sguardo al futuro, ma anche memoria del passato, da cui può ricavare importanti lezioni.

Anna Falchi e la lontananza dalla tv

Essere alla guida di uno storico programma come I Fatti Vostri è, per Anna Falchi, una grandissima soddisfazione, che arriva, però, dopo diverso tempo di lontananza dal mondo della televisione. La conduttrice non nega di aver dovuto ricominciare da capo, con una sorta di gavetta e che la colpa è stata principalmente suo.

Dopo aver preso parte a serie tv e a programmi di successo e aver mirato al cinema, infatti, la Falchi ha fatto una scelta sbagliata. Lo ha ammesso confidandosi a Tv Talk, dove però non ha fornito ulteriori dettagli sull’errore fatale che l’ha portata a dover affrontare un lungo stop:

Ho provato a fare cinema, poi c’è stato un periodo in TV con tanti successi. Poi ho sbagliato io, mi sono giocata male una carta e quindi ho ricominciato da zero con la gavetta.

I Fatti Vostri, per lei, sarà quindi una vera e propria palestra e un banco di prova dove poter dimostrare tutto il suo valore. Un’occasione importante, insomma, per far ripartire la sua carriera.

Il futuro lavorativo di Anna Falchi: cosa non farà mai

E se pensa alla sua carriera, la Falchi ammette che non c’è nulla che non rifarebbe. Per il futuro, però, si è posta dei limiti ben precisi e ha rivelato che c’è qualcosa a cui proprio non è disposta: partecipare ai reality show.

È quindi esclusa categoricamente la sua presenza in programmi come il Grande Fratello Vip o l’Isola dei Famosi. Il motivo è presto detto: Anna dubita possano portare qualcosa di buono a livello lavorativo e aggiungere qualcosa al valore di un artista.

Non sono performanti – ha dichiarato -, non si impara nulla, devi solo mostrare te stesso. Non la trovo una prova artistica.

Insomma, Anna Falchi ha le idee ben chiare. La lontananza della tv non ha smorzato il suo entusiasmo e la voglia di mostrarsi al pubblico del piccolo schermo: riuscirà a riconquistare l’affetto del pubblico?