Anna Falchi si emoziona da Serena Bortone, poi confessa: “Fiorello il mio primo grande amore”

Attrice e showgirl dalla bellezza travolgente, Anna Falchi è reduce da una splendida esperienza televisiva che l’ha riportata sulla cresta dell’onda. Intervistata in studio da Serena Bortone, ha affrontato alcuni argomenti per lei molto delicati, provando una forte emozione davanti alle telecamere.

Questa estate, Anna Falchi ci ha regalato una bellissima sorpresa tornando in tv come conduttrice, dopo qualche anno di lontananza dal piccolo schermo. Accanto a Beppe Convertini, ha infatti portato in onda C’è tempo per…, lo spin-off di Unomattina Estate che ha occupato la fascia mattutina di Rai1 per tutta la stagione calda. Ora che questa esperienza si è conclusa, la Falchi è stata ospite di Serena Bortone e, ai microfoni di Oggi è un altro giorno, si è lasciata andare ad alcune confessioni molto personali.

Mettendo a nudo i suoi sentimenti, Anna ha raccontato molto di sé e della sua vita privata. Davanti alla foto di sua mamma, però, non ha potuto trattenere qualche lacrima: “Devo tanto a mia madre, tutto quello che sono ora”. Poi ha rivelato la sua fragilità, quella freddezza nordica che ha ereditato probabilmente dal lato materno della famiglia, di origini finlandesi, e che nasconde tuttavia un grande amore: “Lei è la mia roccia. Non ricordo l’ultima carezza che mi ha fatto, ma ci dimostriamo l’affetto in un altro modo”.

Asciugatasi gli occhi, Anna Falchi è tornata a sorridere ripensando ad alcuni momenti della sua infanzia, a quando la mamma le faceva sempre trovare un piccolo regalino per sorprenderla. Nel 2010, anche lei ha scoperto le gioie della maternità, con la nascita di sua figlia Alyssa. E ha rivelato di essere una mamma severa: “Al momento giusto potrà prendersi le sue libertà, ma fin quando è a casa con me no”.

Sul fronte sentimentale, la Bortone è tornata indietro nel tempo alla relazione che la Falchi ha avuto con l’imprenditore Stefano Ricucci, che si è conclusa nel 2006. Investita dal clamore mediatico che coinvolse il suo ex marito in quell’epoca, la splendida conduttrice ha raccontato qualche dettaglio di quella drammatica esperienza: “Fu una cosa terribile. Molte giornaliste donne mi attaccarono, conservo ancora i loro articoli cattivi in un faldone”.

Il sereno è tornato sul suo volto quando ha parlato di un avvenimento che ha radici nella sua gioventù: “Fiorello è stato il mio primo grande amore” – ha infatti rivelato. Attualmente, Anna è felice accanto al compagno Andrea Ruggieri, il quale le ha fatto un’emozionante sorpresa collegandosi in diretta a Oggi è un altro giorno. E la Falchi, sorridente come non mai, ha confessato che ben presto andranno a convivere.