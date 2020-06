Anna Falchi debutta in tv con C’è tempo per e difende Lorella Cuccarini

editato in: da

Anna Falchi sbarca su Rai Uno con C’è tempo per, trasmissione dedicata a uomini e donne over 60. Una sfida per l’attrice che si è buttata in questa nuova avventura. E in una recente intervista ha voluto difendere Lorella Cuccarini che l’ha ospitata a La Vita in Diretta.

Ma procediamo con ordine. La Falchi ha debuttato col nuovo programma di Rai Uno il 29 giugno. Al suo fianco c’è Beppe Convertini che lo scorso anno aveva condotto La Vita in Diretta Estate. La nuova coppia intrattiene il pubblico da lunedì al venerdì. E per la prima puntata, la bella Anna si è messa dietro i fornelli, ha chiacchierato con Marisa Laurito e insieme a Beppe hanno toccato temi delicati come l’incidente di Alex Zanardi.

In un’intervista a SuperGuida Tv, Anna Falchi ha parlato della sua nuova sfida in tv in questi termini: “La prendo con uno spirito di sana incoscienza”, ringraziando la Rai per questa opportunità.

Mentre invece la tv di Stato ha escluso Lorella Cuccarini che la Falchi difende a spada tratta: “È una grande professionista e nessuno può toglierle i gloriosi 40 anni di carriera. Forse si è esaurita una trasmissione ma per il resto sono scuse. Io mi auguro che possa trovare un’altra collocazione. Per il resto, sono solo polemiche. Lei non è una raccomandata, anzi tutt’altro. Parla il suo curriculum e io sono dalla sua parte“.

Purtroppo però le polemiche sulla Vita in Diretta e l’addio della Cuccarini non si sono placate. Lo show si è concluso nei peggiori dei modi ed è spuntata una lettera in cui Lorella accusa un collega di “maschilismo ed ego smisurato”, scoprendo poi che il riferimento è ad Alberto Matano (vedi il video in alto).

Anche Beppe Convertini in un’intervista a Today si mostra solidale con Lorella Cuccarini che definisce “la più amata dagli italiani“. E le fa un grande in bocca al lupo.

Mentre di Anna Falchi, sua partner a C’è tempo per… dice: “Ci eravamo già incontrati diverse volte, l’ho avuta anche come ospite in alcuni eventi live che ho presentato in passato. In tv però è la prima volta che lavoriamo insieme. Oltre ad essere molto bella e intelligente, ma anche simpatica, è una vera rivelazione. Una leonessa, è straordinaria. Spero di trascorrere del bel tempo con lei, sia in onda e nel backstage, ma anche nel tempo libero”.

E intanto sul profilo Instagram della Falchi arrivano migliaia di “In bocca al lupo” per il suo debutto.