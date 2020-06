La Vita in Diretta, gelo fra Matano e Lorella Cuccarini: parla un’autrice

editato in: da

Continua il mistero della lite fra Alberto Matano e Lorella Cuccarini dopo la fine de La Vita in Diretta e un’autrice dice la sua. Lo show Rai si è concluso nel peggiore dei modi, con l’annuncio dell’addio di Lorella e una lettera in cui la conduttrice accusava un collega di “maschilismo ed ego smisurato”. La persona criticata dalla Cuccarini, si è scoperto solo dopo, era Alberto Matano.

“C’è una ‘prima volta’ alla quale non ero preparata: il confronto con l’ego sfrenato e – sì, diciamolo pure – con l’insospettabile maschilismo di un collega di lavoro – si legge nella lettera della presentatrice, in cui commenta l’esperienza de La Vita in Diretta -. Esercitato più o meno sottilmente, ma con determinazione. Costantemente. Talvolta alternato ad incredibili (e mai credute) dichiarazioni pubbliche di stima nei miei riguardi. So che tutto questo non devo certo ricordarlo a voi che eravate qui. E se si volesse cercare il perché di tutto questo, non sarebbe certo necessario rivolgersi alla Bruzzone. Ora la missione è compiuta e saluto il programma”.

“Malgrado tutto – spiega ancora la Cuccarini commentando l’addio allo show -, mi ritengo fortunata per due motivi: perché in questi mesi ho avuto il privilegio di poter fare vero Servizio Pubblico e perché, in tutta la mia vita, ho conosciuto prevaricazioni di questo tipo solo ora, a 55 anni. Niente al confronto di molte donne che hanno sperimentato questa realtà fin da subito senza avere neppure la forza di opporsi o di parlarne. Malgrado tutto però è stato bello condividere questi mesi con voi. Non so dove, non so quando, magari ci ritroveremo… Grazie di cuore a tutte le anime belle che ho incontrato”.

Parole molto forti a cui è seguita una reazione. Alcune donne della redazione de La Vita in Diretta hanno firmato una lettera in cui prendono le difese di Alberto Matano, respingendo le accuse. All’appello però manca una fra le autrici più famose dello show Rai. Si tratta di Antonella Delprino che ha commentato la presunta lite fra i conduttori, rispondendo alle critiche di alcuni follower che le hanno chiesto perché non avesse detto la sua. “Perché sapevo che quella risposta sarebbe diventata pubblica – ha replicato -. Sono all’antica. Lorella e Alberto riceveranno la mia risposta. Non voi”. Qualcosa dunque è accaduto dietro le quinte, ma non è ancora chiaro cosa. Probabilmente solo quando Matano e la Cuccarini sceglieranno di parlare scopriremo cosa è accaduto.