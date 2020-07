Aniston, foto shock: “Ecco un mio amico col Covid. Indossate le mascherine”

“Questo è il nostro amico Kevin. Perfettamente sano, non un problema di salute pregresso. Questo è il Covid. Questo è reale”. Jennifer Aniston sta portando avanti da tempo una campagna di sensibilizzazione per l’uso delle mascherine, vista l’emergenza ancora alta negli Usa, e la poca attenzione di gran parte dei cittadini.

Jennifer ha postato la foto di un suo amico, che si era ammalato ed era stato ricoverato ad aprile, e scritto:

Non possiamo essere così ingenui da pensare di poter superare tutto questo. Se vogliamo che questa pandemia finisca, e lo vogliamo giusto?, facciamo la cosa giusta. L’unica cosa importante da fare è indossare la mascherina”. “Pensate solo a chi ha già sofferto per questo orribile virus. Fatelo per la vostra famiglia. E soprattutto per voi stessi. Il Covid colpisce tutte le età. Kevin, grazie a Dio si è quasi ripreso ora. Grazie a tutti per le vostre preghiere

In un altro post, Jennifer indossa la mascherina e scrive:

Capisco che le maschere sono scomode e scomode. Ma non pensi che sia peggio che le aziende stiano chiudendo … che la gente perda il lavoro … che gli operatori sanitari siano sull’orlo dell’esaurimento. E così tante vite sono state prese da questo virus perché non stiamo facendo abbastanza. Credo davvero nella bontà fondamentale delle persone, quindi so che tutti possiamo farlo. MA ancora, ci sono molte persone nel nostro paese che si rifiutano di prendere le misure necessarie per appiattire la curva e proteggersi a vicenda. Le persone sembrano preoccupate del fatto che i loro “diritti vengano portati via” quando gli viene chiesto di indossare una mascherina. Questa raccomandazione semplice ed efficace viene politicizzata a spese della vita delle persone. E davvero non dovrebbe essere materia di dibattito 🙏🏼 Se ti interessa la vita umana, per favore … solo #wearadamnmask 😷 e incoraggia coloro che ti circondano a fare lo stesso ❤️