Francesco Totti, chi è il cugino Angelo Marrozzini (sposato con la migliore amica di Ilary Blasi)

Angelo Marrozzini è il cugino di Francesco Totti, ma anche una persona vicina a Ilary Blasi, con cui ha mantenuto un rapporto anche dopo la separazione dall'ex calciatore

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IPA Francesco Totti, chi è suo cugino Angelo

Francesco Totti e Angelo Marrozzini sono cresciuti insieme, hanno frequentato le stesse scuole e condiviso una parte importante della loro vita. Cugino dell’ex capitano della Roma, Angelo ha sempre cercato di tenere un profilo riservato e lontano dalla popolarità del Pupone.

Ma l’amore per Giorgia Lillo Lori, una delle migliori amiche di Ilary Blasi, e il legame con la conduttrice, lo hanno riportato al centro dell’attenzione dopo la fine del matrimonio di Totti.

Chi è Angelo Marrozzini

Nonostante sia il cugino di uno dei calciatori più amati e raccontati d’Italia, di Angelo Marrozzini si sa relativamente poco. Originario di Roma, ha sempre preferito restare lontano dai riflettori. La sua storia, però, è legata a doppio filo a quella di Francesco Totti, con cui è cresciuto e ha frequentato le scuole.

Il rapporto tra i due è rimasto molto stretto anche da adulti. Marrozzini è stato al fianco del cugino in alcuni dei momenti più importanti della sua vita, a cominciare dal matrimonio con Ilary Blasi, celebrato nel 2005, quando è stato scelto come testimone di nozze. Otto anni dopo, nel 2013, è stato Francesco a ricambiare, facendo da testimone alle nozze del cugino con Giorgia Lillo Lori.

Nel 2008 Angelo è rimasto coinvolto in un grave incidente, che lo ha costretto a un lungo periodo di coma. In quell’occasione, Totti gli ha dedicato il suo 200esimo gol in Serie A: un modo per raccontare quanto il cugino fosse importante per lui.

Angelo Marrozzini, il legame con Ilary Blasi

Dopo la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, il nome di Angelo Marrozzini è tornato a circolare anche per il suo rapporto con la conduttrice, che è sopravvissuto nonostante il grande periodo di crisi famigliare. A tenerli vicini è stata soprattutto Giorgia, la moglie di Angelo e una delle migliori amiche di Ilary, rimasta al fianco della conduttrice anche dopo la fine del matrimonio con l’ex capitano della Roma.

Giorgia è apparsa anche in Unica, il documentario Netflix in cui Blasi ha raccontato la propria versione della separazione. Nel racconto della conduttrice, l’amica ha avuto un ruolo durante la vicenda del presunto tradimento, accompagnandola in alcuni momenti delicati della storia con Totti.

Negli anni successivi, Angelo e Giorgia hanno continuato a frequentare Ilary, comparendo anche in occasioni private. Una vicinanza diventata ancora più evidente il 13 settembre 2026, quando la conduttrice ha sposato Bastian Muller a Ravello, in Costiera Amalfitana.

Tra gli invitati c’era anche Marrozzini, mentre sua moglie Giorgia ha avuto un ruolo speciale: è stata scelta come testimone della sposa insieme a Melory Blasi, sorella di Ilary. Un intreccio particolare, considerando che Angelo era stato testimone proprio delle prime nozze di Ilary con Francesco.

La dedica a Ilary e Bastian un mese dopo il matrimonio

Ma è stato un gesto arrivato un mese dopo le nozze ad aver fatto parlare di nuovo di lui. Per celebrare il primo anniversario mensile delle nozze, Marrozzini ha pubblicato sui social alcune fotografie del matrimonio, accompagnandole con un messaggio affettuoso per la coppia: “È già passato un mese, il tempo vola. Siete bellissimi Ilary e Bastian, vi voglio bene. Auguri”.

A colpire, oltre alle parole dedicate agli sposi, è stata la scelta della colonna sonora: Unica di Antonello Venditti, canzone legata per anni alla storia d’amore tra Totti e Blasi. Una coincidenza che ha fatto parlare di una possibile frecciata all’ex calciatore, anche se non è dato sapere se fosse davvero questa l’intenzione di Angelo.

La sua presenza accanto a Ilary, comunque, non è una novità nata dopo la separazione: il rapporto con la conduttrice passa anche dalla lunga amicizia tra le due donne e da una storia familiare che, per anni, ha unito entrambe le coppie.