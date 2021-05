Angelina Jolie si mette a nudo: “Non è facile trovare l’amore dopo Brad”

editato in: da

Angelina Jolie si confessa, si mette a nudo, ammette di avere difficoltà a trovare l’amore dopo Brad Pitt. Volente o nolente, la loro storia è stata epocale: due divi dello Star System, attori importanti, benefattori e dall’enorme fascino. Nonostante le accuse di violenza tra i due e un divorzio che probabilmente sarà tra i più costosi di sempre, il fantasma del loro amore continua a essere persistente.

In una lunga intervista a E!, Angelina si è raccontata dal punto di vista della sua intimità: “Sono sola da molto tempo ormai, ho una lunga lista di no, grazie”. La separazione tra i due è arrivata in modo quasi inaspettato: da fuori, per noi comuni mortali, sembravano perfetti. Poi, però, quando si spengono le luci e si mettono da parte i tappeti rossi, Angelina e Brad erano tutto fuorché da prendere a esempio.

Ammette che non è semplice trovare l’amore dopo essere stata con Brad per così a lungo e avere condiviso insieme un importante pezzo di vita. Era il 2012 quando la coppia si fidanza ufficialmente; nel 2014, un matrimonio da sogno nel loro castello in Francia, a Miraval. Nel 2016, poi, l’annuncio del divorzio, citando “differenze inconciliabili”. Da allora, di tempo ne è passato: cinque anni, in cui nessuno dei due sembra essere andato davvero avanti.

Parlando dell’amore, si mette a nudo, crede in se stessa, ma soprattutto sceglie di curare il lavoro e la famiglia. Ed è proprio ai figli che deve tutto: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Know e Vivienne. “Si prendono cura di me”. Nel corso dell’intervista, non si può fare a meno di notare l’enorme affetto che Angelina prova per i suoi figli, svelando che per anni, soprattutto dopo il divorzio, sono stati concentrati su di lei.

“Si assicurano sempre che io stia bene. Siamo una squadra e io mi sento incredibilmente fortunata”. Per Angelina, alla fine, l’amore non è ancora dietro l’angolo. È un concetto astratto, che sente e prova ogni giorno per i suoi figli, ma non per un altro uomo. Dopo Brad, non è facile ricominciare: non è mai semplice, dopotutto, ricucire le ferite del cuore e trovare qualcuno che possa ricamare un nuovo sentimento, magari più forte e sincero.