Angelina Jolie rinata dopo il divorzio. E vuole dare battaglia a Pitt

editato in: da

Angelina Jolie al supermercato con il figlio: senza trucco e in total black

Affrontare un divorzio, non è mai semplice. E tante sono state le difficoltà incontrate anche da Angelina Jolie, che dopo aver fatto sognare milioni e milioni di persone nel mondo con la sua storia d’amore con Brad Pitt e la loro meravigliosa famiglia, ha deciso di dire addio all’attore. Ma, anche dopo i momenti più bui, il sole torna sempre a splendere.

Angelina Jolie e Brad Pitt si sono innamorati nel 2005, sul set di Mr. e Mr Smith. Una grande passione, la loro, che gli costò anche numerose critiche. L’attore, infatti, era allora sposato con Jennifer Aniston e, con lei, formava una delle coppie più famose dello showbiz. Quando i sentimenti sono forti, neanche il gossip più accanito può fermarli e, così, nel 2014 si sono sposati con una cerimonia da favola.

Una favola, però, destinata a terminare nel peggiore dei modi. Come è ormai noto, l’amore tra i due attori è ormai un ricordo lontano e i loro rapporti si sono profondamente deteriorati. La separazione non è stata affatto facile e la Jolie non ha mai nascosto le difficoltà emotive che ha dovuto affrontare e la forza che ha dovuto dimostrare, soprattutto per i suoi 6 figli.

Ad aiutarla, il suo lavoro. A breve uscirà al cinema Those Who Wish Me Dead, un film drammatico in cui la Jolie interpreta Hannah Faber, una donna con grandi sensi di colpa che ha il compito di proteggere un giovane ragazzo involontariamente testimone di un omicidio. Un ruolo difficile, ma che Angelina ha definito ‘curativo’ e che è riuscita ad interpretare proprio perché anche lei ha sofferto e, poi, si è rialzata.

Insomma, la Jolie è finalmente rinata. Il divorzio da Brad Pitt è tutt’altro, però, che un capitolo chiuso. L’attrice ha dichiarato, infatti, di essersi separata per il bene dei suoi figli e di essere pronta a dare battaglia in tribunale al suo ex. Vuole dimostrare che gli ultimi anni vissuti insieme non sono stati affatto felici e che l’attore si sarebbe reso protagonista di violenze domestiche. Accuse pesanti che Pitt smentisce categoricamente.

Angelina Jolie dovrà, quindi, lottare ancora molto per far trionfare la sua verità. Ciò che è evidente è, però, la forza che è riuscita a ritrovare. Uno stato d’animo positivo, che riversa tutto nel suo lavoro e nella crescita dei suoi figli.