Angelina Jolie è stata avvistata (di nuovo) con The Weeknd a un concerto

Angelina Jolie, 46 anni ed è sempre la più bella: i suoi amori

Le indiscrezioni su Angelina Jolie e The Weeknd non si fermano: dopo la cena insieme, che aveva smosso le cronache rosa di tutto il mondo, adesso ci sarebbe anche un concerto. A Los Angeles, i due si erano incontrati per mangiare qualcosa insieme. I paparazzi avevano catturato alcuni scatti, ma non di loro due insieme: distanti l’uno dall’altro, come a non voler dare adito a nuovi gossip.

Stando a quanto afferma la cronaca rosa d’oltreoceano, Angelina e The Weeknd potrebbero essersi ritrovati a discutere del loro amore verso l’Etiopia. E! News ha infatti accentuato l’incredibile legame tra The Weeknd e la terra dei suoi genitori. Per Angelina, invece, è il paese in cui ha adottato la figlia Zahara. I genitori del cantante sono di origine etiopica, mentre Abel è nato in Canada. Di recente, ha affermato che donerà un milione di dollari all’Etiopia. Sappiamo tutti molto bene che anche Angelina Jolie è una benefattrice: pertanto, quello di E! News non è un ragionamento molto lontano dalla realtà.

Oltre all’ipotesi di un legame amoroso tra i due, c’è anche la possibilità che si stiano frequentando per motivi puramente professionali, come invece sostiene al momento Page Six. The Weeknd – che è il nome d’arte di Abel Tesfaye – ha scritto una serie a quattro mani insieme a Sam Levinson, il creatore di Euphoria. Oltre ad avere partecipato alla sceneggiatura, The Weeknd prenderà parte alla recitazione: potrebbe aver chiesto alla Jolie, che è una delle attrici più brave e famose a Hollywood, qualche suggerimento.

Potrebbero dunque essere tanti gli aspetti che si celano dietro all’apparente legame tra la Jolie e Abel Tesfaye: lavoro, passioni in comune o amore. In assenza di ufficialità dai portavoce dell’attrice o del cantante, è difficile asserire quale sia la verità: non ci resta che fare ipotesi e congetture, purtroppo. Quindici sono gli anni di differenza tra la Jolie e il cantante The Weeknd: sono in ogni caso entrambi single.

Abel Tesfaye ha avuto una relazione importante con la modella Bella Hadid dal 2015 al 2016. Nel corso del 2017, ha frequentato Selena Gomez, per poi ritornare con Bella nel 2018. Al momento, il suo cuore non batte d’amore per nessuna (e chissà che non abbia conquistato invece quello della Jolie). Sappiamo molto bene che il cuore di Angelina è appartenuto per anni a Brad Pitt: ci hanno fatto sognare, sospirare. Il loro divorzio è ancora in corso. L’avvistamento al concerto con The Weeknd potrebbe essere il secondo di una lunga lista di future indiscrezioni: secondo un insider, non ci sarebbe nulla di segreto.