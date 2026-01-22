Razzie Awards 2026, tutti i candidati al premio per il peggior film dell’anno

Appena 24 ore prima degli Oscar, andrà in scena una premiazione diametralmente opposta: quella che “premia” le peggiori produzioni cinematografiche dell’anno. I satirici e scanzonati Razzie Awards, il 14 marzo 2026 assegneranno il temuto titolo di peggior film. Quali sono gli sfortunati titoli e gli ancor più sfortunati attori che rischiano di tornare a casa con la statuetta dal valore di pochi dollari.
Razzie Awards, i “premi” ai film peggiori
Da ormai 46 anni, la Golden Ranspberry Foundation fa ciò che la seriosa Academy non ha il coraggio di fare: decretare i più grandi flop della stagione cinematografica in corso. Si tratta di una cerimonia ironica e scanzonata che, il giorno prima degli Oscar 2026, assegnerà un finto premio alle pellicole che non avremmo mai voluto vedere e agli attori che quel ruolo proprio non avrebbero dovuto accettarlo. Attori che si porteranno a casa una statuetta a forma di lampone ricoperta di spray dorato, dal valore effettivo di 4,97 dollari.
Le nomination 2026
Ecco tutte le nomination ai Razzie Awards 2026, che si terranno a Los Angeles il 14 marzo 2026.
Peggior film
- The electric state
- Hurry up tomorrow
- Biancaneve
- Star Trek: Section 31
- La guerra dei mondi
Peggior attore
- Dave Bautista, In the lost lands
- Ice Cube, La guerra dei mondi
- Scott Eastwood, Alarum
- Jared Leto, Tron: Ares
- Abel “The Weeknd” Tesfaye, Hurry up tomorrow
Peggior attrice
- Ariana DeBose, Love hurts
- Milla Jovovich, In the lost lands
- Natalie Portman, Fountain of youth
- Rebel Wilson, Un matrimonio difficile
- Michelle Yeoh, Star Trek: Section 31
Peggior remake o sequel
- So cosa hai fatto
- Five Nights at Freddy’s 2
- I Puffi
- Biancaneve
- La guerra dei mondi
Peggior attrice non protagonista
- Anna Chlumsky, Un matrimonio difficile
- Ema Horvath, The Strangers: Chapter 2
- Scarlet Rose Stallone, Gunslingers
- Kacey Rohl, Star Trek: Section 31
- Isis Valverde, Alarum
Peggior attore non protagonista
- All Seven Artificial Dwarfs, Biancaneve
- Nicolas Cage, Gunslingers
- Stephen Dorff, Un matrimonio difficile
- Greg Kinnear, Fuori controllo
- Sylvester Stallone, Alarum
Peggior coppia sullo schermo
- I sette nani, Biancaneve
- James Corden e Rihanna, I Puffi
- Ice Cube e la sua telecamera zoom, La guerra dei mondi
- Robert DeNiro e Robert DeNiro (nei panni di Frank e Vito), I cavalieri di Alto
- The Weeknd e il suo ego colossale, Sbrigati domani
Peggior regista
- Rich Lee, La guerra dei mondi
- Olatunde Osunsanmi, Star Trek: Section 31
- I fratelli Russo, The electric state
- Trey Edward Shults, Sbrigati domani
- Marc Webb, Biancaneve
Peggior sceneggiatura
- The electric state, Sceneggiatura di Christopher Markus e Stephen McFeely. Adattato dal romanzo illustrato di Simon Stalenhag.
- Hurry up tomorrow, Sceneggiatura di Trey Edward Shults, Abel Tesfaye, Reza Fahim
- Biancaneve, Sceneggiatura di Erin Cressida Wilson e di molti altri, troppo numerosi per essere menzionati. Tratto dalla fiaba originale dei fratelli Grimm.
- Star Trek: Sezione 31, Sceneggiatura di Craig Sweeny con concept originale sviluppato da Bo Yeon Kim ed Erika Lippoldt
- La Guerra dei Mondi, Sceneggiatura e soggetto di Kenny Golde e sceneggiatura di Marc Hyman, adattamento del classico romanzo di H.G. Wells.