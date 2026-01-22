Razzie Awards 2026, tutti i candidati al premio per il peggior film dell’anno

I Razzi Awards sono l’altra faccia della medaglia degli Oscar e, anche nel 2026, “premieranno” il peggior film dell’anno

Appena 24 ore prima degli Oscar, andrà in scena una premiazione diametralmente opposta: quella che “premia” le peggiori produzioni cinematografiche dell’anno. I satirici e scanzonati Razzie Awards, il 14 marzo 2026 assegneranno il temuto titolo di peggior film. Quali sono gli sfortunati titoli e gli ancor più sfortunati attori che rischiano di tornare a casa con la statuetta dal valore di pochi dollari.

Razzie Awards, i “premi” ai film peggiori

Da ormai 46 anni, la Golden Ranspberry Foundation fa ciò che la seriosa Academy non ha il coraggio di fare: decretare i più grandi flop della stagione cinematografica in corso. Si tratta di una cerimonia ironica e scanzonata che, il giorno prima degli Oscar 2026, assegnerà un finto premio alle pellicole che non avremmo mai voluto vedere e agli attori che quel ruolo proprio non avrebbero dovuto accettarlo. Attori che si porteranno a casa una statuetta a forma di lampone ricoperta di spray dorato, dal valore effettivo di 4,97 dollari.

Le nomination 2026

Ecco tutte le nomination ai Razzie Awards 2026, che si terranno a Los Angeles il 14 marzo 2026.

Peggior film

The electric state

Hurry up tomorrow

Biancaneve

Star Trek: Section 31

La guerra dei mondi

Peggior attore

Dave Bautista, In the lost lands

Ice Cube, La guerra dei mondi

Scott Eastwood, Alarum

Jared Leto, Tron: Ares

Abel “The Weeknd” Tesfaye, Hurry up tomorrow

Peggior attrice

Ariana DeBose, Love hurts

Milla Jovovich, In the lost lands

Natalie Portman, Fountain of youth

Rebel Wilson, Un matrimonio difficile

Michelle Yeoh, Star Trek: Section 31

Peggior remake o sequel

So cosa hai fatto

Five Nights at Freddy’s 2

I Puffi

Biancaneve

La guerra dei mondi

Peggior attrice non protagonista

Anna Chlumsky, Un matrimonio difficile

Ema Horvath, The Strangers: Chapter 2

Scarlet Rose Stallone, Gunslingers

Kacey Rohl, Star Trek: Section 31

Isis Valverde, Alarum

Peggior attore non protagonista

All Seven Artificial Dwarfs, Biancaneve

Nicolas Cage, Gunslingers

Stephen Dorff, Un matrimonio difficile

Greg Kinnear, Fuori controllo

Sylvester Stallone, Alarum

Peggior coppia sullo schermo

I sette nani, Biancaneve

James Corden e Rihanna, I Puffi

Ice Cube e la sua telecamera zoom, La guerra dei mondi

Robert DeNiro e Robert DeNiro (nei panni di Frank e Vito), I cavalieri di Alto

The Weeknd e il suo ego colossale, Sbrigati domani

Peggior regista

Rich Lee, La guerra dei mondi

Olatunde Osunsanmi, Star Trek: Section 31

I fratelli Russo, The electric state

Trey Edward Shults, Sbrigati domani

Marc Webb, Biancaneve

Peggior sceneggiatura

The electric state, Sceneggiatura di Christopher Markus e Stephen McFeely. Adattato dal romanzo illustrato di Simon Stalenhag.

Hurry up tomorrow, Sceneggiatura di Trey Edward Shults, Abel Tesfaye, Reza Fahim

Biancaneve, Sceneggiatura di Erin Cressida Wilson e di molti altri, troppo numerosi per essere menzionati. Tratto dalla fiaba originale dei fratelli Grimm.

Star Trek: Sezione 31, Sceneggiatura di Craig Sweeny con concept originale sviluppato da Bo Yeon Kim ed Erika Lippoldt

La Guerra dei Mondi, Sceneggiatura e soggetto di Kenny Golde e sceneggiatura di Marc Hyman, adattamento del classico romanzo di H.G. Wells.