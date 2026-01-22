Razzie Awards 2026, tutti i candidati al premio per il peggior film dell’anno

I Razzi Awards sono l’altra faccia della medaglia degli Oscar e, anche nel 2026, “premieranno” il peggior film dell’anno

Foto di Maria Francesca Moro

Maria Francesca Moro

Giornalista e Lifestyle Editor

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

Pubblicato:

Razzie Awards 2026, tutti i candidati al premio per il peggior film dell’anno
IPA
Rachel Zegler

Appena 24 ore prima degli Oscar, andrà in scena una premiazione diametralmente opposta: quella che “premia” le peggiori produzioni cinematografiche dell’anno. I satirici e scanzonati Razzie Awards, il 14 marzo 2026 assegneranno il temuto titolo di peggior film. Quali sono gli sfortunati titoli e gli ancor più sfortunati attori che rischiano di tornare a casa con la statuetta dal valore di pochi dollari.

Razzie Awards, i “premi” ai film peggiori

Da ormai 46 anni, la Golden Ranspberry Foundation fa ciò che la seriosa Academy non ha il coraggio di fare: decretare i più grandi flop della stagione cinematografica in corso. Si tratta di una cerimonia ironica e scanzonata che, il giorno prima degli Oscar 2026, assegnerà un finto premio alle pellicole che non avremmo mai voluto vedere e agli attori che quel ruolo proprio non avrebbero dovuto accettarlo. Attori che si porteranno a casa una statuetta a forma di lampone ricoperta di spray dorato, dal valore effettivo di 4,97 dollari.

Le nomination 2026

Ecco tutte le nomination ai Razzie Awards 2026, che si terranno a Los Angeles il 14 marzo 2026.

Peggior film

  • The electric state
  • Hurry up tomorrow
  • Biancaneve
  • Star Trek: Section 31
  • La guerra dei mondi

Peggior attore

  • Dave Bautista, In the lost lands
  • Ice Cube, La guerra dei mondi
  • Scott Eastwood, Alarum
  • Jared Leto, Tron: Ares
  • Abel “The Weeknd” Tesfaye, Hurry up tomorrow

Peggior attrice

  • Ariana DeBose, Love hurts
  • Milla Jovovich, In the lost lands
  • Natalie Portman, Fountain of youth
  • Rebel Wilson, Un matrimonio difficile
  • Michelle Yeoh, Star Trek: Section 31

Peggior remake o sequel

  • So cosa hai fatto
  • Five Nights at Freddy’s 2
  • I Puffi
  • Biancaneve
  • La guerra dei mondi

Peggior attrice non protagonista

  • Anna Chlumsky, Un matrimonio difficile
  • Ema Horvath, The Strangers: Chapter 2
  • Scarlet Rose Stallone, Gunslingers
  • Kacey Rohl, Star Trek: Section 31
  • Isis Valverde, Alarum

Peggior attore non protagonista

  • All Seven Artificial Dwarfs, Biancaneve
  • Nicolas Cage, Gunslingers
  • Stephen Dorff, Un matrimonio difficile
  • Greg Kinnear, Fuori controllo
  • Sylvester Stallone, Alarum

Peggior coppia sullo schermo

  • I sette nani, Biancaneve 
  • James Corden e Rihanna, I Puffi 
  • Ice Cube e la sua telecamera zoom, La guerra dei mondi 
  • Robert DeNiro e Robert DeNiro (nei panni di Frank e Vito), I cavalieri di Alto
  • The Weeknd e il suo ego colossale, Sbrigati domani

Peggior regista

  • Rich Lee, La guerra dei mondi 
  • Olatunde Osunsanmi, Star Trek: Section 31
  • I fratelli Russo, The electric state
  • Trey Edward Shults, Sbrigati domani
  • Marc Webb, Biancaneve 

Peggior sceneggiatura

  • The electric state, Sceneggiatura di Christopher Markus e Stephen McFeely. Adattato dal romanzo illustrato di Simon Stalenhag.
  • Hurry up tomorrow, Sceneggiatura di Trey Edward Shults, Abel Tesfaye, Reza Fahim
  • Biancaneve, Sceneggiatura di Erin Cressida Wilson e di molti altri, troppo numerosi per essere menzionati. Tratto dalla fiaba originale dei fratelli Grimm.
  • Star Trek: Sezione 31, Sceneggiatura di Craig Sweeny con concept originale sviluppato da Bo Yeon Kim ed Erika Lippoldt
  • La Guerra dei Mondi, Sceneggiatura e soggetto di Kenny Golde e sceneggiatura di Marc Hyman, adattamento del classico romanzo di H.G. Wells.

Cinema